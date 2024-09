La producción que marcó mayores índices de audiencia durante este verano y en la historia de la televisión en México es “La Casa de los Famosos”, emisión que se volvió una fuente de información para programas de crítica de espectáculos por las declaraciones y actitudes de los participantes y también llamó la atención de asociaciones y activistas ocupados en revisar que los contenidos que se transmiten los medios no atenten contra minorías y grupos vulnerables.

También personajes ligados a la política no evitaron sustraerse a la inercia que generó el reality, tal es el caso de la excandidata a la presidencia de México Xóchitl Galvez, quien ya dio su opinión sobre quién puede llegar a ganar esta segunda edición. Según su Instagram, sus favoritos son Mario Bezares y Karime Pindter, sobre todo esta última porque en un comentario dentro de la casa la mencionó; la política hidalguense se ganó alguna simpatía de los fans de este reality, quienes respondieron a su pregunta de quién ganaría, pero muchos que le reprocharon fuertemente que estuviera con cosas superficiales.

El príncipe Harry da miedo, y no por feo



El príncipe Harry asistió como invitado a una emisión de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” para, además de platicar con el anfitrión de la emisión (Fallon), acompañar a éste a un recorrido por el “Jimmy Fallon's Tonightmares", la nueva atracción de terror de la estrella de la televisión estadounidense, ubicada en el Rockefeller Center de la ciudad de Nueva York.

Con aplomo el duque de Sussex inició el recorrido en el que desde un principio se encontró con personajes siniestros, pero sin lugar a duda la mayor sorpresa se la llevaron un par de actores que contribuyen a brindar una experiencia más real a los visitantes y todo debido a que no daban crédito de que acabaran de asustar al mismísimo hijo del rey de Reino Unido.

Foto: X @RoyalFamily

Exalumna de "La Academia" quería cantar, hoy ser coach



A Nadia López Ayuso, participante de la primera generación del reality La Academia, no sólo le apasiona cantar, también disfruta al transmitir sus conocimientos a los nuevos talentos de la canción por lo que reconoce que le gustaría mucho llegar a ser jueza vocal en el mismo programa que la dio a conocer. “Me encantaría estar como coach, no como directora, me gustaría hablar de la experiencia que he adquirido durante estos 22 años de trayectoria, y en mi caso, estuve en otros realities, esas tablas son las que podemos sumarle a los jóvenes”.

Nadia López Ayuso. Foto tomada del instagram de @nadiamusica