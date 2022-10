William Valdés, fuera de "Venga la Alegría": el conductor rompe en llanto

William Valdés le dice adiós a "Venga la Alegría", el conductor cubano se despidió esta mañana del matutino de TV Azteca entre muchas lágrimas y abrazos de sus compañeros.

William, que estuvo al aire durante 580 programas se mostró muy triste mientras pasaban un video recordando algunos de sus mejores momentos, así como cuando Kristal Silva y Flor Rubio le dedicaron cariñosas palabras.

El cambio en la dirección de contenidos de TV Azteca habría sido el motivo del adiós del conductor, quien comentó que aunque está fuera de "Venga la Alegría", permanecerá en la empresa.

"Muy agradecido con esta oportunidad que me llegó cuando no tenía para dónde ir, este es un ciclo que se cierra para mí, es un ciclo que agradezco porque ustedes son mi familia aquí en México; las ganas de levantarme todos los días y venir a Venga la Alegría a pasármela bien con ustedes y al aire no tiene precio", dijo entre lágrimas.

William, inconsolable

Desde ayer, Valdés adelantó a sus seguidores en redes que hoy cerraría un ciclo importante en su vida, sin especificar a qué se refería, sin embargo, sus fans supieron que ahora sí estaría fuera del matutino.

Aunque muchos cibernautas lamentaron su salida, otros lo alentaron y le desearon suerte con los nuevos proyectos; su gran amiga Annette Cuburu, con quien se especuló que había romance, no estuvo presente en el programa.

Durante la transmisión y fuera del aire, William no dejó de llorar.

Hace unas semanas Cynthia Rodríguez también se despidió de "Venga la Alegría", tras regresar de su luna de miel con su esposo Carlos Rivera.



