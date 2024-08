Werevertumorro revela que recibió invitación para entrar a "La casa de los famosos", pero decidió no participar

Las cartas ya están echadas en "La casa de los famosos México", pero siempre hay quienes desean ver a sus personalidades favoritas en el reality show.

Recientemente, el youtuber Werevertumorro reveló en TikTok que recibió invitaciones tanto para la primera como para la segunda edición del programa, pero decidió no participar en ninguna de ellas.

Conocido por sus populares sketches y videos de entretenimiento, Gabriel Montiel, nombre real de Werevertumorro, explicó en un extracto del podcast "Setsi Time", que comparte con su amigo e influencer Criss Martell, que el reality no capturó lo suficiente su interés. “En la primera me preguntaron ‘¿Te gustaría?’ y yo les dije ‘No’. En la segunda dije ‘¿Y como cuánto sería?’ pero más bien fue por chismoso, por curioso”, comentó.

El influencer admitió que, aunque estuvo un poco tentado en ser parte del show, durante la primera edición estaba más enfocado en el deporte que en la comedia, ya que tenía un proyecto con TUDN. Además, señaló que su objetivo no es buscar la fama, a diferencia de otros artistas.

Mientras que para la temporada que se está desarrollando actualmente, al preguntar quiénes entrarían al reality, no recibió información suficiente. “Y fue como de ‘haber güey’ le entras o no le entras. Ya tenemos que confirmar y dije no”, explicó.

Werevertumorro también detalló su perspectiva sobre la dificultad de mantener un grupo de seguidores, y cómo incluso el menor error que se pueda cometer durante la transmisión del programa de telerrealidad puede jugar en contra y en una pérdida de audiencia, algo que ha sucedido recientemente con algunos participantes. “Yo no quiero ganar un programa que me va a traer público que está a punto de investigar a X persona porque me peleé con él y le va a sacar todo, y si no le saca todo, le va a invitar cosas”, comentó, sugiriendo cómo habría sido su experiencia si hubiera entrado y ganado.

Foto: Tomada de Instagram