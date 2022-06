Viuda de "Sax" demanda a "La Maldita Vecindad" por abuso de confianza

A poco más de un año de la muerte de Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como “Sax” y quien fuera integrante y fundador de “La Maldita Vecindad”, su esposa Jessica Franco, reveló que decidió tomar acciones legales en contra de la banda por abuso de confianza.

Según explicó al programa "De Primera Mano", los problemas con la agrupación, en especial con el vocalista “Rocco”, tenían ya varios años, desde que el saxofonista tuvo un derrame cerebral ocasionado por una fuerte caída que sufrió en su casa, pues aunque recibieron apoyo económico para cubrir los gastos del hospital, tras la rehabilitación del músico quisieron deslindarlo de la banda y retenerle su salario, con el pretexto de recuperar lo que se había invertido en su hospitalización, algo a lo que “Sax” se negó rotundamente.

Tras este suceso, Cervantes Galarza, asesorado por sus abogados, quiso hacer una revisión a sus contratos para ver si realmente le pagaban lo que le correspondía, ya que también participó de manera creativa en algunas canciones, algo que, asegura su esposa, no le han reconocido hasta el momento.

"No estoy peleando o demandando para sacar un lucro, lo único que yo les estoy exigiendo son todas las cuentas que se quedaron pendientes. Del último disco de “La Maldita Vecindad” no le dieron absolutamente nada de regalías, no recibió ni por discos, ni por regalías digitales, nada. Yo les decía que necesito el 25%, porque si son cuatro músicos se dividen en cuatro, eso es lo único que yo estoy buscando", dijo.

La viuda de Sax señaló que lo único que busca es defender el patrimonio que su esposo dejó para sus hijos, es por ello que antes del pasado “Vive Latino” se reunió con el resto de los integrantes del grupo en junta de avenencia, para señalarles que no podían hacer uso del nombre y la imagen de “Sax” sin autorización, pues es una marca registrada.

También aclaró que en el momento que Eulalio se agravó a causa del Covid, la banda únicamente se ofreció a ayudarla con los gastos funerarios, pero que se negó a aceptarlo; en cambio, reconoció que sí obtuvo ayuda de otros colegas y agrupaciones para que “Sax” pudiera recibir terapia intensiva en su casa.

Asimismo, Jessica reveló que está preparando el lanzamiento de un grupo que llevará el nombre “Malditos de Corazón”, el cual estará conformado por algunos miembros de la alineación original de “La Maldita Vecindad”, además de los dos hijos de “Sax”, Natasha y Andry, esto como una forma de dar continuidad al legado de su esposo.

mld