Viuda de Fernando del Solar revela cómo ha enfrentado la ausencia del conductor

Tras el sensible fallecimiento del conductor Fernando del Solar, su esposa, Anna Ferro lo ha estado recodando con emotivos mensajes e imágenes de lo que era su vida juntos, las cuales comparte con sus seguidores y los fans de Fer, a través de las redes sociales.

Del Solar perdió la vida el pasado 30 de junio, a causa de una fuerte neumonía que se complicó; desde entonces y a pesar del dolor, Ferro prometió que honraría su memoria y su legado, con amor; tal como lo hizo hace unos días, cuando le dedicó unas palabras a tan solo ocho días de su partida:

“Tanta gente que te ama y sé que jamás dejarán de amarte, porque tú lo único que sembraste fue amor. Fernando del Solar gracias, gracias, gracias, por haber existido, por haberme escogido, por amarme tanto. Sigue brillando mi ser de luz”, escribió junto a una fotografía del conductor.

Además, compartió con el público cómo es que ha ido enfrentando la ausencia de quien fuera el amor de su vida, pues reveló que aunque tiene días muy malos intenta no tirar la toalla: “Ayer no fue un buen día, no quiero que lo vean como un plan. Espero que lo que yo pueda decirles les pueda a ayudar a alguien a atravesar lo mismo que yo estoy viviendo”, dijo en sus historias de Instagram.

Asimismo reconoció que en el intento de reconfortarla, mucha gente le ha hecho preguntas tan sencillas, pero a la misma vez tan complicadas que es incapaz de responder, como un simple “¿Cómo estás?”, pues en esta etapa de su vida lo único que puede hacer es sentir.

También explicó que por ahora no tiene días buenos ni malos, solo días en lo que se le acaba la fortaleza y prefiere alejarse de todo para estar con ella misma, lo cual considera también es válido.

“No digo que los demás días hayan sido buenos, pero va a ser así; se vale llorar, se vale estar triste, enojarse. Tienes que pasar por todas las etapas del duelo y después sanar y honrar”, finalizó con su mensaje.

No deja de recibir apoyo

Desde la partida del conductor, los usuarios de las redes se han volcado hacia Anna para hacerla sentir que no está sola y que muchos de ellos la acompañan en su dolor.

Tal y como lo muestras los cientos de mensajes que ha recibido, en los que le aseguran que a diario rezan por ella y porque pronto encuentre resignación, además de que le agradecen por haber llenado los últimos meses del argentino de tanto amor y felicidad.

Recordemos que la pareja llevaba ya poco más de 4 años de relación; sin embargo, apenas el pasado mes de abril unieron sus vidas para siempre y se casaron en un sencilla ceremonia frente al mar.

