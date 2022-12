Violeta Isfel vio en Luis Fernando Peña algo más que un hermano

El triunfo de Violeta Isfel en el programa de concurso “Las estrellas bailan en Hoy”, la unió más con su gran amigo, el también actor Luis Fernando Peña, a quien, dijo la actriz, considera “más que un hermano”.

Junto al protagonista de “Amar te duele”, Violeta hizo una mancuerna difícil de olvidar, la cual trascendió en el foro del programa “Hoy”, demostrando así la gran amistad que une a ambos actores, quienes se conocieron a los 18 años en un capítulo del programa “Mujer, casos de la vida real”.

“Siempre he admirado su trabajo, la gran persona que es, pero gracias a esta aventura llegué a conocer a un gran hermano, un gran ser humano y artista, un gran maestro, quien me enseña todos los días y logramos tener una gran comunicación”, expresó en entrevista.

Coordinar los horarios para poder ensayar los bailes que presentaban semana tras semana en el programa matutino de Las Estrellas, resultó un problema que ambos supieron sortear.

“Ha sido muy arduo este camino para lograr compaginar nuestros trabajos, poder ensayar y tener la calidad que nos gusta entregar, y ver que no es tanto por los seguidores sino por el cariño del público… es súper valioso este triunfo”, compartió Violeta.

“Dependíamos de la producción de ‘Mi secreto’ (telenovela), nos necesitaban en todos lados, fue todo un rompecabezas, pero se fue acomodando”, agregó.

Gracias a todo ese esfuerzo y trabajo, lograron llegar a la gran final, y de entre las seis parejas participantes, Violeta y Luis se alzaron con la victoria este viernes.

“He tenido muchos momentos maravillosos, pero yo creo que me quedo con ese momento antes de bailar, donde Luis Fer me abraza y me dice: ‘Gracias por esta aventura, te quiero muchísimo y vamos a bailar para nosotros, ya llegamos hasta acá, vamos a disfrutarlo’”, recordó Violeta emocionada.

La actriz no dejó de lado este gran apoyo que le brindó su familia en esta aventura.

“Fuera de la competencia me quedo con los momentos a lado de mi hijo, al lado de mi esposo, que me apoyaron en cada instante y en cada momento sabiendo que a pesar de que ya no estoy en los ensayos, en cada huequito buscaba donde estudiar y ellos me daban chance”, concluyó