Violeta Isfel elige un nuevo hogar para vivir sus momentos íntimos con mayor comodidad

La actriz mexicana Violeta Isfel, reconocida por su participación en la telenovela "Atrévete a soñar", se ha destacado no solo por su talento, sino también por su sinceridad al abordar temas personales frente a las cámaras. En esta ocasión, compartió una anécdota íntima que incluso la llevó a cambiar de residencia.

Hace algunos meses, un portal de noticias del espectáculo reveló que Isfel y su esposo Raúl Bernal planeaban mudarse de su departamento debido a conflictos con su vecina. La pareja experimentaba incomodidades cada vez que decidían tener encuentros íntimos, lo que motivó la decisión de irse.

Al explicar la situación, Isfel comentó entonces: "No podemos ‘echar pata’ a gusto, me han mandado callar, la vecina, en pleno clímax, tocando desde arriba".

Ahora, recientemente al ser cuestionada por la prensa sobre si se había cambiado de casa, la actriz lo confirmó.

Violeta Isfel y su hijo Omar ¡parecen hermanos! y estas fotos lo demuestran

Lee también: Andrea Legarreta le responde a Anette Cuburu: "estás odiando a la persona equivocada"

"Sí, a ella no le gustaban (los ruidos). Yo creo que tenía un palo de escoba a lado para tocar en el piso, porque era bien raro, ¿verdad, esposo?", preguntó a Bernal, quien grababa la reunión con los medios. Violeta añadió con humor: "¿Qué ellos no intiman? Pues cada quien sus cosas, yo por eso me cambié y ahora vivimos en una casita que tiene paredes más gruesas".

Con un toque jocoso, la actriz expresó que no sabía si al mantener relaciones con su pareja hacía sonidos fuertes y provocó risas entre los reporteros al comentar: "No sé, manita, depende de la inspiración porque yo te puedo decir que estoy bien y resulta que soy un lobo, habría que preguntarle a la vecina".

Asimismo, destacó que para ella es normal hablar de estas experiencias y no ve nada de malo expresarse: "¿Cómo te vas a limitar en un momento de éxtasis?", dijo sonriendo.

Lee también: Andrea Legarreta le responde a Anette Cuburu: "estás odiando a la persona equivocada"

En cuanto a su futuro en la industria, la actriz mencionó que, por el momento, no tiene planes de probar suerte en Hollywood. A pesar de la carrera exitosa de algunos compatriotas en el cine, explicó que actualmente tiene muchos proyectos en México, tanto en teatro como en televisión. Además, señaló que el idioma inglés representa una desventaja, aunque tiene la intención de practicarlo con su esposo, quien es maestro del idioma.

"Mi conflicto es que el inglés y yo no lo hemos logrado. Lo he intentado varias veces, tengo una pronunciación exacta, soy muy buena. Empiezo y voy genial, pero la carga de trabajo comienza a ser tanta que a veces ya no hay tiempo para las clases", comentó.

Con determinación, añadió: "En algún momento tengo que lograrlo".

Lee también: Yahritza y su Esencia presumen sus logros a pesar de todo; regalan camioneta último modelo a sus papás