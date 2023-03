"Vikingos" la serie para hombres que en realidad conquistó mujeres

Originalmente "Vikingos" iba a ser una serie de sólo nueve capítulos, pero el éxito que obtuvo la serie creada por el productor y guionista inglés Michael Hirst, alcanzó seis temporadas y un total de 89 episodios, hasta que concluyó el 13 de diciembre del 2020, mismo año en el que ganó un premio Emmy por sus efectos visuales.

Pero la serie marcó una época, al conquistar no sólo al público masculino, sino al femenino, lo que significó una nueva perspectiva de producir contenidos History, canal que decidió crearla y emitirla en el 2013.

"Cuando empezamos a trabajar para History Channel era una audiencia de hombres, lo único que les interesaba era la violencia y la guerra"", recordó Hirst durante una conferencia de prensa.

"Una de las razones por las que creo que eligieron esta serie es porque el canal sabía que tenían una audiencia de guerra y un público que buscaba eso, pero la personificación de Lagertha por parte de Katheryn, hizo que muchas mujeres empezaran a ver la serie, cuando se terminó de rodar la serie la audiencia estaba en un 50 y 50", contó.

La historia, inspirada en los cuentos de los nórdicos de la alta edad media escandinava, narra la vida de guerreros comerciantes y exploradores nórdicos del siglo VII que se desarrollan en una sociedad vikinga, pero según los involucrados, lo que la diferenció de otras con esta temática fue que dio a cada personaje un contexto humano, más allá de la violencia.

"Fui muy afortunada de representar a alguien que no sólo tiene el aspecto físico de que se puede cuidar a sí misma, sino que también con su personalidad puede dejarlo claro, crecí durante varios años con Lagertha y la vi evolucionar, se suponía que no iba a estar tanto tiempo y realmente me pude quedar hasta que se convirtió en abuela", señaló Katheryn.

Para celebrar los 10 años de esta producción, el próximo 6 de marzo vuelve a su origen con una transmisión especial de todos los capítulos de lunes a viernes a las 22:55 horas por History 2. Por este motivo, el elenco se reunió en un evento virtual donde Alexander Ludwig rescató la importancia de series como esta en el acervo cultural de sus televidentes.

"No sabía nada sobre los vikingos antes de esto y creo que la gente amo el show porque a mucha gente le gusta aprender y esto es un evento cultural que cambió la perspectiva de quienes sólo sabíamos que los vikingos eran demonios del norte y de repente entró el elemento de la diversión, Michael le dio tanta humanidad a cada personaje que creo que eso atrapó a la gente", expresó Ludwig.

"Vikingos" tuvo protagonistas a Katheryn Winnick como Lagertha, Clive Standen como Rollo, Gustaf Skarsgård como Floki y Alexander Ludwig en el papel de Bjorn.

