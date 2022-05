Viernes 13: Las películas que no puedes dejar de ver hoy

El temido viernes 13 del año ha llegado, un día que para miles de personas supersticiosas está lleno de mala suerte y desgracia y que esperan superarlo sin ningún inconveniente, es por ello que para amenizar la espera del sábado 14 recomendaremos algunas de las mejores películas de terror para estar ad hoc a la ocasión.

"Friday the 13th"

Inspiradas en este día lúgubre no podían faltar la saga “Friday the 13th” (Viernes 13), una película estadounidense independiente de 1980 producida y dirigida por Sean S. Cunningham, inspirada por el éxito de John Carpenter “Halloween” de 1978.

Con una historia de terror y suspenso en donde un asesino serial desconocido va matando a varios jóvenes uno por uno a mientras intentan reabrir un campamento de verano abandonado, la cinta fue un éxito en taquillas y recaudó en todo el mundo más de 59 millones de dólares.

Sin duda este clásico compuesto por 11 secuelas más llamadas: “Friday the 13th Part 2” (1981), “Friday the 13th Part III” (1982), “Friday the 13th: The Final Chapter” (1984), “Friday the 13th: A New Beginning” (1985), “Friday the 13th Part VI: Jason Lives” (1986), “Friday the 13th Part VII: The New Blood” (1988), “Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan” (1989), “Jason Goes to Hell: The Final Friday” (1993), “Freddy vs. Jason” (2003), “Jason X” (2002) y “Friday the 13th” (2009), no pueden faltar en este día.

"El exorcista"

La exitosa película de terror de 1973 dirigida por William Friedkin, con un guion escrito por William Peter Blatty basado en su propia novela homónima, publicada en 1971, que en su momento llegó a vender cerca de trece millones de ejemplares, está basada en un hecho real y sin duda es perfecta para este viernes 13.

La novela de Blatty narra la posesión demoníaca de una niña de 12 años, el autor ha comentado en diversas ocasiones que, se inspiró después de que en 1949 leyera un artículo en el diario estadounidense Washington Post, que hablaba sobre un niño de Maryland, llamado Roland, que decían estaba poseído por el diablo.



Ese hecho le llamó tanto la atención que empezó a investigar más sobre el caso y descubrió que los eventos paranormales empezaron cuando murió una tía del chico cuando tenía 13 años.

"Pesadilla en Elm Street"

“1, 2 Freddy viene por ti. 3, 4 cierra la puerta. 5, 6 toma el crucifijo. 7, 8 mantente despierto. 9, 10 nunca más dormirás”, era la canción más tétrica en la década de los ochenta y es que el personaje de Freddy Krueger le robó el sueño a muchos.



Dirigida por Wes Craven, implantó la idea de cómo los sueños pueden matar a la gente, era un mundo sin escapatoria si alguien se encontraba con Freddy Krueger, porque, aunque sus víctimas intentaban no dormir para evitarlo, llegaban un punto que el cansancio los vencía y caían en su trampa.

Y aunque se ha especulado que Freddy si existió, no es cierto, la verdad es que el director se inspiró en una noticia que leyó, sobre una familia que había escapado de la violencia en Camboya, explicó que el hijo de la familia sufría de estrés postraumático que lo dejó con pesadillas terribles, el joven dejo una semana sin dormir para no tener sueños y eso fue lo que lo mato, y de ahí nació la idea de uno de los asesinos en serie más famosos de la televisión y de la pantalla grande.

"Anabelle"

La película dirigida por John R. Leonetti y escrita por Gary Dauberman, es un spin off de la película "The Conjuring", y con la cual se creó un nuevo universo de lo paranormal protagonizado por los Warren, y que también fue un éxito total, de un presupuesto de más de 6 millones de dólares, el filme recaudó más de 257 millones en taquillas.

Y así como "El Conjuro", "Anabelle" también estuvo basada en hechos reales, aunque en el largometraje se creó a una muñeca algo horripilante y que le causa pesadillas por la noche a muchos, en realidad era una muñeca de trapo que una mujer le compró a su hija en una tienda de antigüedades.

Al principio todo era normal, era un juguete, pero más tarde se empezaron a dar cuenta de que sucedían cosas extrañas. Cuando los Warren, empezaron a investigar se percataron de que en realidad se trataba de un demonio que vivía en la muñeca, así que la encerraron en una vitrina, la cual, se encuentra en el museo de ocultismo de Connecticut.

"Chucky"

El personaje ficticio de Chucky, en la película cautivó a muchas generaciones, es un muñeco robot que debido a una falla en su sistema se convierte en un psicópata, pero está basado en un muñeco real que debido a la magia vudú cobró vida.

El verdadero muñeco se llama “Robert” y fue propiedad de un pintor de Florida, Estados Unidos llamado Robert Eugene Otto y de acuerdo a la leyenda, en 1906 una criada de su familia, que practicaba la magia negra y el vudú, se lo regaló como venganza porque era constantemente maltratada por los padres de Eugene.

Como iba pasando el tiempo, los padres empezaron a percibir que el muñeco emitía sonidos y veían como Eugene hablaba con él, más tarde empezaron a suceder cosas extrañas y desgracias a la familia, y el pequeño siempre culpo a su muñeco.

Por el momento el muñeco se encuentra expuesto en el museo de East Martello en Florida, en donde está protegido en una vitrina.

