Videocine cesa a Coco Levy por acoso sexual

Videocine cesó a Jorge "Coco" Levy Fernández del cargo directivo que tenía en esa empresa productora, brazo fílmico de Televisa, tras las denuncias de acoso sexual de varias mujeres.

Hace poco más de 15 días, la acttriz Danna Ponce denunció penalmente al hijo de Talina Fernández, quien es director de producción de Videocine, por acoso sexual. Días después, la actriz María Bobadilla también lo denunció.

Hoy, Videocine informó que "conforme a protocolos internos se separó de cualquier función administrativa al señalado y se abrió una investigación interna, en la que se han hecho entrevistas y se han revisado registros de acceso y videocámaras" de "Coco" Levy.

La productora explicó que Levy Fernández "como parte de sus funciones, no tenía por qué recibir a actores/actrices, dado que su labor era la de revisar contenidos que pudieran ser evaluados y/o producidos por Videocine".



El comunicado de Videocine

Además, Videocine coopera "plenamente" con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, misma que ya ha realizado varias diligencias en nuestras instalaciones, según un comunicado.

Apenas hace unos días, cientos de mujeres del cine mexicano firmaron una carta en la que, con un total de 549 firmantes, exigieron a Videocine tomar una postura frente a los señalamientos de abuso hacia Coco Levy.

En el documento, difundido por redes sociales, destacan nombres como las actrices Fernanda Castillo, Aislinn Derbez, Maya Zapata y Karla Souza; las cineastas Alejandra Márquez Abella y Catalina Aguilar Mastretta, así como la diseñadora en producción nominada al Oscar por "ROMA", Bárbara Enriquez.



¿De qué acusan a "Coco" Levy?

El 29 de junio, Danna Ponce, actriz de 22 años y egresada del Centro de Educación Artística de Televisa, denunció ante las autoridades el presunto abuso sexual que vivió por parte del productor Coco Levy, hijo de Talina Fernández.



Danna Ponce

A través de redes sociales, Danna explicó cómo fue el abuso que sufrió hace unos meses, cuando acudió a las instalaciones de Videocine para entrevistarse con Coco Levy.

"No tengo miedo del ataque, de incredibilidad, ni siquiera de Coco. Gracias por el apoyo y difusión a todes y en especial a los medios por darme voz", agradeció Danna junto a una fotografía en la que sostiene entre las manos su denuncia que hizo ayer en el ministerio público de la delegación Álvaro Obregón.

"Lo que quiero es cárcel para Coco Levy", expresó Ponce en su cuenta de Instagram, donde colgó un video en el que cuenta a detalle lo que sufrió en dos ocasiones en las que sostuvo una conversación con el productor de 55 años.

Y el 6 de julio pasado, María Bobadilla denunció al hijo de Talina Fernández , la cual quedó tipificada como violación a la intimidad sexual.



María Bobadilla

María reveló qué fue lo que pasó con Levy. Hace cuatro años, la actriz María Bobadilla buscó una oportunidad para entrar al séptimo arte, por lo que llegó a Videocine.

“Me enseñó un guión de terror y que posiblemente podía darme un papel ahí, además de cuatro casting. Me vendió que iba a poder tener acceso a todo eso y me iba a estar mandando a comidas y eventos con productores y directores, y que yo debía saber cómo tratarlos. Me preguntaba si sabía a qué se refería, digo, nunca me lo dijo tal cual, pero siempre con esa energía y tipo de preguntas obvias”, cuenta.

Fue entonces que le pidió fotos de ella desnuda con la temática del infierno. María no entendía por qué la solicitud, pero se comunicó con un grupo de amigos y juntos realizaron una sesión artística de ella sin ropa, pero jamás mostrando su intimidad.

“Se las envié, me respondió y se las quedó. Nunca me volvió a mandar nada, eso quería decir que sólo quería mis fotografías desnuda”, contó María.

