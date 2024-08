Video de Ángela Aguilar, donde su vientre luce abultado, alimenta los rumores de embarazo

Todavía no se cumple un mes desde que Ángela Aguilar se casó con Christian Nodal, sin embargo, los rumores de que la joven estaría embarazada son cada vez más fuertes, pues a pesar de que hace unos días se le vio fumando en uno de los conciertos del cantante, en un nuevo vídeo, donde aparece junto a su hermano Leonardo, su vientre luce levemente abultado.

Las nuevas imágenes de Ángela junto a Leonardo están dando mucho de qué hablar, pues apenas hace una semana se habían aquietado las versiones que sugerían que la hija de Pepe Aguilar estaría esperando su primer hijo, esto luego de que apareciera fumando detrás del escenario de El Encanto, el estadio donde Nodal ofreció su último concierto en Mazatlán.

En el video, compartido por su hermano, aparecen uno frente al otro, interpretando "La diferencia", tema original de Juan Gabriel.

El palomazo entre Ángela, de 20 años, y Leo, de 24, tuvo lugar durante las celebraciones por el quincuagésimo sexto aniversario de su padre, que cumplió años el pasado 7 de agosto, pero el festejo se extendió por varios días.

La potencia vocal de los jóvenes no estuvo en discusión en los comentarios, pues son dos de los herederos del talento de los Aguilar; lo que sí llamó la atención fue la apariencia de Ángela, pues son las primeras imágenes, desde que se desató el rumor de un aparente embarazo, que su vientre luce abultado.

La joven vistió un jumpsuit de satén, con estampado floreado, de color blanco y azul, que hacía predominar una pequeña pancita, que comenzaba desde su vientre bajo.

Cabe destacar que circulan otras imágenes y videos del festejo donde Ángela luce este mismo atuendo, donde su vientre luce muy plano, por lo que el video que Leo subió podría tratarse de un ángulo no favorecedor.

¿Qué opinan en redes sociales?

En la publicación de Leonardo predominan comentarios que sugieren que Ángela está esperando su primer hijo con Nodal; y el segundo, en el caso del cantante, pues cabe destacar que se estrenó como padre hace menos de un año, cuando en septiembre de 2023, dio la bienvenida a Inti, su primogénita.

"No sé si soy yo, pero me quedé mirando la panza de Ángela y se ve un poco ´grandecita´, ¿será que los rumores son ciertos?".

"¿Soy yo o veo una pancita ahí?".

Qué bonita te ves embarazada Angelita, felicidades por ese bello talento y tu embarazo".

"Siento que está embarazada <3".

"Baby on the way!".

"Sí vas a ser tío, felicidades".

