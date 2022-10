Verónica del Castillo defiende su noviazgo con el ex de Alma Cero: “No es mi estilo bajarle nada a nadie”

Tras darse a conocer la relación entre Verónica del Castillo y René de la Parra, exnovio de la actriz Alma Cero, las críticas por parte del público no se han hecho esperar, pues muchos no ven con buenos ojos que la conductora ahora esté de novia con quien fuera pareja de su amiga.

Inlcuso, han llegado a comparar a la hermana de Kate del Castillo con la polémica Karla Panini; sin embargo, ella no se ha quedado callada y en una reciente entrevista con los medios aprovechó para salir en defensa de su amor.

Verónica aseguró que ha tomado los comentarios negativos con humor, pero eso sí, dejó muy claro que ella no le quitó nada a nadie: “Yo no entro en esa categoría, Yo me lo gané con el poder de la atracción, de la intención. Vean mis entrevistas y vena las de ella (Alma), no entiendo dónde está la controversia”, dijo en delcaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz.

Lee también: Las terribles coincidencias entre las muertes de los padres de Los Tigres del Norte

Además, explicó que no tiene nada que ocultar y que se encuentra muy tranquila con su pareja pues la gente que realmente la conoce sabe que jamás se metería en la relación de nadie: “No es mi estilo bajarle el novio a nadie. Se los pido a Dios y mes los trae justo como los pedí”, agregó.

Sobre cómo va su noviazgo, tanto Verónica como René aseguraron que están de lo más contentos pues además de ya vivir juntos, comparten muchas cosas; es más, él la consiente a tal grado de que hasta le cocina.

​​​​​​​Lee también: Piqué escupe a directivo del futbol español y fans se alegran de que ya no esté con Shakira