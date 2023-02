Yuridia y los conductores del programa "Ventaneando" siguen intercambiando opiniones de lo que ocurrió en los inicios de la carrera musical de la cantante, mientras que ella ha señalado que sufrió acoso y una campaña de desprestigio, el programa de TV Azteca, liderado por Pati Chapoy, se defiende.

Yuridia ha dicho que debido al acoso y los comentarios negativos que recibió por parte de ese programa, llegó a pensar en el suicidio, sin embargo, en el programa han calificado de exagerada esta postura y han dado su propia versión de los hechos; en la transmisión del viernes, Daniel Bisogno habló de cuando Yuridia estuvo en el consurso "Desafío de estrellas", y criticó la conducta que en ese entonces tuvo la exconcursante de "La Academia"

Primero, Bisogno recordó cómo era un día de ensayo, y enfatizó que el problema con ella siempre ha sido su carácter:

"Todos estaban ensayando y mi Yuridia echada en la escenografía y los demás ensayando; claro está, se paraba a cantar Yuridia y escupe ángeles, como lo ha hecho siempre, la voz de Yuridia es espectacular, pero el carácter es muy complicado, y eso lo tendrá que reconocer ella porque es así", dijo.

Lee también: Yuridia explica por qué Pati Chapoy fue parte de la etapa más oscura de su vida: "Contemplé morirme"

Según la versióon de Bisgno, Yuridia abandonó el programa sin dar explicaciones y poniéndose en riesgo al caminar sola por el Ajusco, donde estaban los foros del programa:

"Un día en vivo de repente estoy conduciendo y me dice la productora Eva Borja ‘coño, que Yuridia se fue’; algo no le pareció y dejó ‘El desafío de estrellas’”; se sale en el Ajusto caminando sola, en la noche, a las 9:30 de la noche a pie bajándose, allá la fue a alcanzar la cámara, todo esto pasando en vivo", recordó.



Yuridia agradece el apoyo de sus fans.

Daniel, que condujo la emisión de ayer en ausencia de Chapoy, reiteró que el problema de Yuridia ha sido de actitud, pues según él, ella se contrapone a su propio talento.

"En realidad mi Yuridia sí ha tenido un problema de actitud, independientemente de lo que le pueda ofender o no ofender, ha sido muy complicado combinar el gran talento que tiene con la actitud que ella tiene hacia su propio talento, eso es indiscutible".

Este intercambio de posturas entre Yuridia y "Ventaneando" comenzó porque Pati Chapoy dijo en entrevista con Alex Montiel, que Yuridia no le concedía entrevistas a su programa porque cuando salió de "La Academia", ellos comentaron que cantaba bien, pero estaba "gorda".

Yuridia responde y narra acoso en su embarazo

Contrario a lo que contó Daniel Bisogno, Yuridia dio su versión de los hechos, y negó que se hubiera escapado, pues aseguró que debido a hostilidades en el programa, como el saber que ella "iba a ser la ganadora", decidió salir de la emisión.

“No salí corriendo por el Ajusto, una semana antes le hablé a Carlos Carrera, que era el asistente de Eva Borja en ese momento, y le dije Carlos, no voy a poder seguir yendo al programa porque no me la estoy pasando bien, se están generando muchos conflictos internos, no puedo dormie, etc”, relató.

Recuerda que la ignoraron y pensaron que iba a aparecer, porque hicieron creer a la gente que se encontraba ahí, para generar "rating a sus costillas".

Lee también: Hermana de Yuridia acusa a "Ventaneando" de agresiones, el programa prueba lo contrario

Desde ese momento, asegura que se generó odio a su alrededor, pues la tacharon de loca, prepotente, y los hostigamiento y el desprestigio inició.

"Desde antes de que saliera de La Academia hablaban pestes de mi; desde ahí en adelante me quisieron hacer ver como si yo estuviera loca, como si fuera una prepotente, mamona, etc; empezó la campaña de hostigamiento y desprestigio y me empezaron a seguir hasta Hermosillo, fue donde comenzó el merequetengue con mi familia; la verdad es que generaron mucho odio a mi alrededor".



Yuridia compartió esta foto llorando.

Yuridia pasó en Hermosillo su embaazo, pero recuerda que fue muy complicado porque las cámaras de "Ventaneando" no dejaron de seguirla a ella y a su familia, por lo que considera que: "La neta debería ser ilegal acosar a las mujeres embarazadas y mencionar en las revistas a cada rato que estamos embarazadas", menció en sus historias de Instagram.

Yuridia recuerda que embarazada se sentía en un estado muy vulnerable en el que sufrió acoso al igual que su familia, entre los actos de hostigamiento recordó que le ponchaban las llantas de su carro, lanzaban piedras a las ventanas de su casa y las rompían.

El que los medios hicieran de todo por obtener información sobre su hijo, ocasionó que se mantuviera encerrada en casa y planeara sus actividades en tono a evitar las cámaras y la persecusión.

Por ejemplo, tenía que ver a su ginecóloga a las 12 de la noche; la cesárea fue a las 2 de la mañana para que nadie se enterara, pues relata que le daba pánico pensar en que la persiguieran con su hijo en brazos.

Una de las experiencias más fuertes que ha vivido como producto de este hostigamiento, fue cuando una revista obtuvo la primera foto de su hijo Phoenix, en la cual, el entonces bebé aparecía desnudo y llorando.



Los fans apoyan a Yuridia con memes.

"La primera foto que le tomaron a mi hijo se la tomó otra persona, no fuimos nosotros , sus papás, no tuvimos esa oportunidad de poder tomarle su primera foto, y eso es muy doloroso".

Investigando, se enteraron que la pediatra que estuvo en el parto fue quien tomó esa primera foto de su hijo y la vendió.

Yuridia admite que en esa etapa de acoso, no pudo defender a su hijo en ese momento, pues no demandó porque no podía ir y venir con su hijo en brazos a los tribunales; sobre eso, confiesa que le ha pedido perdón a su hijo y que carga con ello.

A Yuridia le aconsejaron que vendiera la nota sobre el nacimiento de su hijo para que el acoso parara, así que finalmente vendió la nota, casi obligada, a una revista de circulación nacional pero el acoso no paro; asegura que esa fue la última vez que vendió una nota.

Finalmente, Yuridia asegura no estar “agüitada” porque hablaran de su cuerpo, pues ante todo lo que pasó, eso “es lo de menos”, dice.

rad