No es novedad que “Vecinos” se ha mantenido como una de las comedias más constantes de la televisión mexicana, con 21 temporadas al aire sin pausa desde su estreno. Pero su productor, Elías Solorio, quiere llevar al vecindario aún más lejos… y ya piensa en una película.

“Ya estamos pensando en algo por ahí”, nos confesó. Dicen los que saben que, pese al riesgo, no está claro si el formato aguante en la pantalla grande, aunque el salto podría marcar una nueva etapa para este tipo de programas. Mientras tanto, la serie no baja la guardia: en la nueva temporada se sumaron influencers como Abelito y Aldo de Nigris, además del regreso de Luis Manuel Ávila.

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“Teresa” en francés: el video de Angelique Boyer que sorprendió a todos

Un video bastó para poner de nuevo a Angelique Boyer en conversación. La cuenta de CineSpoilers difundió un clip en el que le piden recrear frases de “Teresa”, pero en francés. La reacción fue inmediata: sorpresa, aplausos y ese inevitable “¿en qué momento?”

Incluso no faltó quien la colocara entre las actrices más completas de la televisión mexicana, ni quien bromeó con que “ya se le estaba olvidando el francés”.

Algunos descubrieron que Boyer nació en Francia y creció entre ambos idiomas. Eso sí, después de tantos años siendo “Teresa”, escucharla en francés sí cambia el tono del personaje.

Angelique Boyer sorprendió por su perfecto francés. Foto. Carlos Mejía / EL UNIVERSAL





Biopic de Lupita Vélez, con Itatí, no aparece en Guadalajara y sigue sin estreno

La biopic de Lupita Vélez, actriz mexicana que en los años 30 trabajó en Hollywood, sigue sin una salida clara. La cinta, protagonizada por Itatí Cantoral, no tiene fecha de estreno ni aparece en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde parecía lógico que debutara.

El proyecto tuvo en su momento el impulso de Raúl Padilla, fundador del certamen fallecido en 2023, pero en la próxima edición no figura en la programación. Durante el rodaje hubo polémica porque la familia directa de Vélez aseguró que no fue consultada. El director, Roberto Fiesco, respondió que sí hubo contacto con una descendiente, luego identificada como de cuarta generación. El tema ya no es problema pero la película sigue en el limbo.

La cinta arrancó filmaciones en San Luis Potosí, de donde era originaria Vélez. Foto: Especial.

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