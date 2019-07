Vanessa Bauche defiende a Cynthia Klitbo de los malos tratos de Jesús Ochoa

La actriz Vanessa Bauche salió en defensa de Cynthia Klitbo quien hace unos días renunció a su cargo a la cabeza de la Secretaría de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores.

Con esta acción Bauche aseguró que se perdió a uno de los mejores elementos que ha tenido el sindicato en la secretaría más difícil.

"Yo espero que podamos subsanar este gran vacío que va a dejar ella. Se va a convocar a elecciones ya dentro de 30 días, en la próxima asamblea y que puedan armonizarse algunas de las partes".

Bauche compartió que la propia Klitbo le contó por lo que pasó dentro de la ANDA. La actriz había denunciado previamente malos tratos por parte del secretario general Jesús Ochoa.

"Sí hubo cosas muy fuertes que yo no estoy para decirles, que ella ya comunicó y que a mí me duelen mucho porque soy mujer", aseguró

"Primero que nada porque yo sí escuché a diferencia de muchos compañeros que lo niegan, yo sí escuché muchas cosas, pruebas y leí y vi cosas de lo que pasó, de dónde empezaron los conlictos".

La actriz dijo con firmeza que desde que Klitbo juró bajo protesta trabajó por la Secretaría logrando beneficios inmediatos.

"Consolidó proyectos que ya se venían desarrollando también lo cual habla muy bien de su administración porque por lo general simplemente llegan, lo digo a nivel nacional incluso, llega un nuevo y le da en la torre al proyeto que venía gestándose atrás porque no era suyo".

Bauche afirmó que Cynthia Klitbo vivió hostigamiento, moving y la obstaculización de los proyectos de previsión social que ya estaban casi consolidados.

"Vivió difamaciones fabricación de pruebas. Es una larga lista de delitos que no son cualquier cosa, va más allá de 'le dije un albur y se enojó'".

La actriz dijo que espera que su compañera del gremio lleve las cosas a términos legales porque es algo que no puede quedarse así.

"Creo que hay muy buenos compañeros queriendo hacer bien las cosas sin embargo me parece que lo más grave es que por los egos, por no poder aceptar esta violencia de género pasiva y no tan pasiva que ya está my arraigada en nuestra sociedad no podamos avanzar en los proyectos, que los egos sean más importantes que los proyectos por el bien común".

