Durante su visita al programa “Siéntese quien pueda”, Vanessa Arias abrió su corazón para revelar un duro momento de su pasado, y es que la actriz fue víctima de violencia doméstica por parte de una de sus exparejas, quien, incluso, estuvo a punto de quitarle la vida.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, la también conductora aseguró por poco se convierte en parte de las terribles estadísticas de la violencia contra las mujeres y aunque ya han pasado 20 años desde ese momento, nunca es tarde para que, con su experiencia, otras mujeres logren salvar sus vidas.

“Mi nombre es Mónica Vanessa Arias Núñez, soy de Culiacán, Sinaloa y estuve a punto de perder la vida hace 20 años en manos de la que en aquel entonces era mi pareja. Fui muy afortunada porque yo también pude haber sido parte de las estadísticas de las mujeres muertas”, dijo.

Lee también: Actriz de "Yo soy Betty, la fea" revela por qué lleva 10 años sin sexo

Arias explicó que en el año 2002 mantenía una relación tóxica con un actor, del que no quiso dar más detalles, quien además de golpearla, también abusaba de ella psicológicamente: “Me ponía frente al espejo y me decía que yo era una mujer fea y que estaba conmigo por lástima, que nunca nadie me iba a querer”, dijo.

Asimismo, reconoció que en una ocasión, tras el último y más violento ataque, quiso denunciarlo, pero la actitud de las autoridades terminó por desistir de sus deseos: “Una vez, 24 de diciembre, yo tenía que tomar un vuelo, lo despierto para que me fuera a llevar al aeropuerto, estaba de muy mal de humor y me acuerdo perfecto que me aventó por las escaleras y me pateó ya estando en el suelo. Me quebró una costilla”.



Vanessa no pudo evitar las lágrimas al contra el infierno que vivió por varios años Foto: Instagram @sientesequienpueda

Una de las razones que animaron a Vanessa a romper el silencio, confesó, fue el escuchar a su madre hablar con cariño y admiración del hombre que le arruinó la vida: “Mi mamá estaba viendo la tele y me acuerdo que iba a salir este personaje en una telenovela. Mi mamá empezó a decir ‘ay mi ‘nuero’ (yerno) tan lindo’; yo me acuerdo que me empecé a arañar la cara y a arrancar el cabello de la ansiedad, porque yo no tenía la fuerza para decirle a mi mamá lo que estaba pasando”, agregó.

Arias también confesó que le costó mucho tiempo en terapia poder superar el infierno al que estuvo sometida; sin embargo, todavía no ha podido perdonar a este hombre por sus agresiones y duda que algún día pueda hacerlo: “Fueron 3 años con psicólogo, con terapia y con mucho valor porque está bien difícil salir adelante y sería una gran mentirosa si te digo que ya lo perdoné. Jamás lo voy a perdonar pero ya no le guardo rencor”.

Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre este difícil momento, pues en el pasado contó que había sido maltratada por uno de sus exnovios durante cinco años y que hasta le pusieron el cuerno con muchísimas actrices y varios hombres.

Lee también: Maite Perroni se casó ¿asistieron los RBD?