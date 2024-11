El lunes 25 de noviembre se cumplen 18 años desde que Valentín Elizalde, el "Gallo de Oro", ofreció su último show en el Palenque de la Expo-Feria en Reynosa. Tras su presentación, el intérprete de "Vete ya" fue asesinado mientras viajaba en su camioneta junto a su representante, su primo y su chofer. Del ataque, en el que varias balas impactaron el vehículo, solo su primo, Tano Elizalde, sobrevivió.

A lo largo de los años, el legado de Valentín ha permanecido vivo tanto por su música como por las emotivas muestras de amor de su hija Valentina, quien frecuentemente comparte el impacto que tuvo en ella crecer sin su padre.

Este fin de semana, como homenaje, la joven de 21 años publicó en Instagram un video donde interpreta “Amor eterno”, el tema de Rocío Dúrcal, dejando entrever la tristeza que la acompaña.

“Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable”, canta Valentina con un timbre de voz que evoca el del "Gallo".

En la publicación, Valentina expresó: “Un videito a capella cantando una de mis canciones favoritas que me acompañan en mi dolor”, reafirmando su conexión emocional con la música como refugio.

Días antes, en un video de TikTok, la también cantante lanzó fuertes declaraciones sobre el asesinato de su padre: "Él no falleció, tú lo mataste. Me quitaste la oportunidad de tener un papá, de que me viera crecer, de entregarme en el altar, de conocer a sus nietos. Esto demuestra cómo la lealtad puede desaparecer por unos pesos", dijo, aunque no identificó directamente a quién se dirigía.

En el pasado, surgieron acusaciones contra Tano Elizalde por una supuesta participación en el atentado. La madre de Valentín y sus hermanos, Francisco “El Chico” y Jesús “El Flaco”, también han señalado que los celos podrían haber motivado esta traición.

Sin embargo, Tano negó cualquier vínculo en un comunicado publicado en 2022: “La afirmación irresponsable y tendenciosa que me acusa de ser partícipe en el asesinato de mi primo, el cantante Valentín Elizalde, es completamente falsa”, escribió.

Y detalló: “En ese trágico incidente del 25 de noviembre, yo recibí siete impactos de bala, tres de ellos graves (antebrazo, muslo y flanco izquierdo) y cuatro esquirlas en diferentes partes de mi cuerpo, todo documentado con radiografías, fotografías y un certificado médico”.

Asimismo, lamentó que aún no se haya identificado al responsable del crimen y aseguró que no tenía influencia sobre las fechas o presentaciones del cantante.