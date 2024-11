Vadhir Derbez arrancó su primera gira musical con un show en el Lunario del Auditorio Nacional que marca el inicio de su nueva etapa como cantante en la que hará de lado el apellido Derbez, pues lo que ha logrado ha sido por sí solo y sin apoyo de su padre, el actor Eugenio Derbez.

La mamá de Vadhir, Silvana Prince, aseguró que su hijo se ha esforzado mucho para lograr lo conseguido hasta ahora en el terreno de la música, nada tiene que ver su ex Eugenio, afirmó; el mismo Eugenio, que viajó a México sólo para estar con su hijo, aplaudió este paso en la carrera artística de su hijo y admitió que él no ha intervenido ni lo ha ayudado en nada, incluso aplaude que haga a un lado el apellido Derbez.

"Me gusta, es una buena idea, porque mucha gente sigue pensando que yo lo ayudo en todo y la verdad es que él ha hecho su carrera por sí mismo y de repente se frustra y me dice 'papá es que todos piensan que tú me consigues todas las cosas', y por eso decidimos que ya no tuviera el apellido Derbez", dijo.

Eugenio se dijo el papá más orgulloso y reconoció que Vadhir, de los Derbez, es el que tiene más talento, pues tiene muchas cualidades artísticas, canta, baila, toca instrumentos musicales, actúa y habla un inglés excelente.

Esta noche la vibra imparable de @vadhirderbez conquista el escenario.🔥 pic.twitter.com/LiA4s1M1IH — Lunario (@LunarioMx) November 21, 2024

El revelador mensaje en la rola de Vadhir Derbez

"Quién iba a pensar que al final no te iba a necesitar", dice la canción de Vadhir "Morrito", lanzada hace un año y en la que cuenta el sufrimiento y la soledad que vivió durante su niñez por la ausencia de su padre.

Algo que ya le perdonó a Eugenio, según lo mostrado en el video, y lo que ha comentado el mismo Vadhir; su madre, dijo que fue un mensaje duro para el padre de su hijo.

"Es duro saber que tu hijo sintió eso y tú muchas veces ni te enteraste, soy mamá llorona; fue un tema para su papá, fue un tema que pegó fuertísimo para muchísima gente", dijo.

Silvana Prince, que aplaudió esta nueva etapa musical de Vadhir, recordó que su hijo tiene el Derbez como nombre gracias a su abuela Silvia Derbez, no por Eugenio, y compartió que su hijo era el favorito de su abuela, y que si se quita el Derbez está bien.

"Él tiene el Derbez como nombre y no por su papá, sino por su abuela, porque fue el consentido de su abuela, yo adoraba a la señora y ella a mi gracias a Dios; si se lo quita está bien".

rad