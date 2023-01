Usuarios denuncian otro error de Ticketmaster; reciben entradas para Grupo Firme sin haberlas comprado

En los últimos meses Ticketmaster se ha visto en medio del escándalo, pues a finales del pasado 2022 recibió varias denuncias por fraude, sobre todo de aquellos que adquirieron boletos para los conciertos que Bad Bunny ofreció en la Ciudad de México y que terminaron quedándose afuera del evento pues sus accesos habían sido clonados.

Ahora la empresa vuelve a dar de qué hablar, luego de varios usuarios de las redes sociales denunciaran otro grave error, y es que aseguraron haber recibido la confirmación para obtener accesos para el concierto de Grupo Firme, sin haberlos comprado.

La plataforma de Twitter se llenó de quejas y burlas por parte de los "afectados", quienes hasta se dijeron ofendidos por la confusión de la compañía: "Al parecer voy a ir a Grupo Firme", "¿Qué onda contigo Ticketmaster?, jamás compré boletos para Grupo Firme. ¿Es parte de tu mal servicio?", "Ticket master vuelve a trollear a la Banda. Anda dando accesos para Grupo Firme son unos lokillos", son algunos de los comentarios que se pueden leer.



Varios mensajes como este inundaron las redes sociales Foto: Twitter

Al parecer todo se trató de una pequeña equivocación, pues muchos de los que fueron notificado no recuerdan haber adquirido las entradas para la banda mexicana, sin embargo, sí lo hicieron para los shows de The Weeknd y el sistema se habría equivocado al mandar ambos.

"Se aproxima otra jugada más con los boletos de The Weekend, como quiera los de Grupo Firme no importa, pero los otros sí", "Grupo Firme ft. The Weeknd", "La banda que compró boletos para The Weeknd, ¿les apareció otro correo con no se qué cosas se Grupo Firme?", "Yo ni compré boletos para Grupo Firme, mientras no me cambien lo de The Weekend todo fine", agregaron.

Cabe destacar que hasta el momento la boletera no se ha pronunciado al respecto.

Cómo que ya puedo imprimir mis boletos de @GrupoFirme para este 2023 yo no compré @Ticketmaster_Me — Paimon Sanz  (@paulosanzh) January 9, 2023

Ticket master vuelve a trollear a la Banda! Anda dando accesos para Grupo Firme son unos lokillos — Polo Puga (@polopugamx) January 9, 2023

