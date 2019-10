This is us, el lado humano en la tv

[email protected]

En esta historia no hay dragones; tampoco cosas mágicas o sobrenaturales. Lo que sí hay son personas de carne y hueso que tratan de vivir —o sobrevivir— cada día mientras aprenden sobre lo bueno y malo del ser humano.

Así es como temas como la obesidad, el racismo y suicidio pero también la importancia del amor y la familia llenan la pantalla en cada capítulo de la serie This is us.

Protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Chris Sullivan, retrata a la familia Pearson haciendo saltos al pasado y futuro para conocer qué decisiones los llevaron al lugar en el que se encuentran en el presente.

“Con nuestro programa es lindo recordarle a la gente que los héroes, superhéroes, milagros y cosas fantásticas no necesariamente necesitan ser de otro mundo o mágicas. Pueden suceder aquí, pueden suceder entre nosotros”, comenta en entrevista el actor Chris Sullivan.

“Pueden estar presentes en volver a conectar con un miembro de la familia que pensábamos perdido, en llevar a casa a un bebé saludable cuando pensabas que no iba a lograrlo. Hay muchos milagros y maravillas en este mundo que existen y creo que This is us es un buen programa para recordarle a la gente que estamos rodeados por todas esas cosas todo el tiempo y que sólo tenemos que tomarnos un minuto para detenerlos y verlo”.



Milo Ventimiglia y Mandy Moore encabezan el elenco.



El actor estadounidense interpreta a Toby Damon, un hombre que sufre de sobrepeso y depresión que conoce a una de las protagonistas, Kate Pearson, y se enamora de ella. En su cuarta temporada, que se transmite los martes a las 20:00 horas por FOX Premium Series y en la App de Fox, la pareja tiene un nuevo reto: el de sacar adelante a su familia ahora que se han convertido en padres.

Para el actor, algo que ha hecho que la historia conecte con el público es que sus personajes no son perfectos, y a pesar de amarse y de las circunstancias que los rodean, tienen defectos, adicciones y también sufren. Sin embargo resalta que esa búsqueda del amor está presente en todo tipo de historias, no sólo en un drama más real.

“Definitivamente estamos en un mundo que constantemente necesita amor y conexión pero creo que incluso cuando ves historias acerca de superhéroes y dragones y todas esas cosas, en realidad te encuentras con que la mayoría de ellas son acerca del amor y la conexión y sobre pelear por la gente que amas y las cosas que te importan”.

La serie es una de las más reconocidas actualmente, sumando nominaciones a premios como el Globo de Oro y el Emmy.

Sullivan espera que se siga abriendo debate sobre temas como la ansiedad y depresión, el aborto espontáneo y la muerte de un ser amado, entre otros.