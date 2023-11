Una visión al imperio azteca subterráneo

Quizá la razón de que septiembre sea un mes telúrico para la Ciudad de México y que siga habiendo inundaciones constantes en ella, tiene que ver con un imperio azteca subterráneo.

La cineasta Gigi Saúl Guerrero (La purga y Bingo hell) ha desarrollado esa idea en el largometraje V/H/S 85, una antología de historias ochenteras alusivas al terror, que verá luz este sábado en Mórbido, para luego llegar a salas de cine, en fecha por definir.

La directora mexicana se inspiró en el terremoto de 1985, que causó cientos de muertos y edificios derrumbados, para contar la aventura de unos “topos”, como se les llamó a los rescatistas de la época, en su intento por salvar a un crew (equipo) de televisión.

La directora y su equipo apostaron por fuertes elementos visuales. Fotos: Gigi Saul Guerrero

“De pronto llegan a este lugar y bueno, creo ya tocaba traer al Mictlán todo esto. Me encanta la magia de esta ciudad rara, loca, que siempre tiene temblores en septiembre y nadie sabe la razón de ello, esta es mi interpretación de porque seguimos en una ciudad así”, menciona Gigi en entrevista .

Gabriela Roel, Ari Gallegos, Felipe de Lara, Florencia Ríos, Gerardo Oñate y Marcio Moreno es el elenco de la historia titulada God of death, que se encuentra con otras cuatro dirigidas por gente como Scott Derrickson (El teléfono negro) y David Bruckner (El ritual).

V/H/S es ya una franquicia que va en su sexta entrega, ingresando a ella todos aquellos directores que son reconocidos internacionalmente en el cine de género.

“Cuando me invitaron y dijeron la fecha del 85, que ahora tocaría, mi productor comentó el hecho de porqué no hacer este trabajo sobre el terremoto. Siempre fui muy consciente del tema, sé que es muy doloroso eso, mi mamá y papá sobrevivieron a ese día terrible, así que sólo me inspiré en lo ocurrido para contar otra cosa”, recuerda la realizadora.

“En toda la franquicia nunca había estado un mexicano y tampoco se había hecho algo histórico, esa fue mi ventaja, para darle un giro a todo esto. El segmento dura unos 19 minutos”, agrega Gigi.

Con La hora marcada

Su parte del largometraje la rodó a mediados del año pasado en México, poco antes de meterse al foro de la nueva versión de La hora marcada, serie de reciente estreno en streaming.

Su episodio, “La visita”, es el que abre la serie, situándolo en un convento en el que un extraño ser atrapado en pintura todas las noches sale a recorrer los pasillos.

“A todos los directores nos dijeron que viéramos los episodios originales y de ahí escoger uno para volverlo a hacer. La verdad es que sólo se tomó la idea, el episodio que hice nada que ver con la de hace años, es otra cosa por completo”, indica Gigi, quien también actúa en el capítulo.

La hora marcada, disponible en la plataforma ViX, reúne a directores del género como Michelle Garza Cervera (Huesera), Lex Ortega (Animales humanos) e Isaac Ezbán (Los parecidos).