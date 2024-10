El dolor de perder a su abuelo, su figura paterna y emigrar a otro país, generaron estragos en Naomi Méndez, Miss Universo Paraguay 2024; vivencias que la impulsaron a crear Storm Cycling en 2019.

“Es terapia de acondicionamiento físico en bicicleta fija, porque te conectas con tu cuerpo, mente y espíritu, y creas una versión más fuerte de ti misma. Este proyecto tiene varios años en Medio Oriente y lo trasladé gracias a mi título de Miss Universe Paraguay a las cárceles de mi país, con muy buenos resultados”, dijo Naomi.

La reina de belleza, de 32 años comentó que esto fue posible gracias a los cambios que se están generando en la organización Miss Universe, en la que aspectos como la edad, el estado civil e incluso la talla de las participantes ya no son obstáculos para las aspirantes.

Naomi llegó casi un mes antes de la final de Miss Universe (16 de noviembre) a México porque decidió aprovechar su visita al país y dar a conocer su proyecto social a fin de implementarlo en algunos reclusorios femeniles y contribuir con esto a la salud mental de las mujeres que purgan su condena.

Esto lo va a realizar en coordinación con la ONG La Cana, que trabaja mejorando las condiciones de las personas privadas de su libertad.

“En mi país el 90% de la mujeres en las cárceles no son visitadas, esto me llevó a crear mi proyecto, que se llama Sin miedo al éxito, un programa integral que no sólo se basa en el trabajo físico, también las impulsa con terapia psicológica y preparación laboral, ayudándolas a encontrar un oficio que las apasione y las lleve a salir adelante, explicó Naomi, quien se prepara para la final, a realizarse en unas semanas en la Arena Ciudad de México.