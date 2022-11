Un novio menor es la clave en la figura de Chiquis Rivera 

Terapia de hormonas, medicamentos para la tiroides, ejercicio, cambio de hábitos alimenticios (reducción de porciones) y nada de refrescos ni de cerveza es lo que ha hecho la diferencia en el peso de Chiquis Rivera. La hija de Jenni Rivera comenta que no ha sido fácil pelear con el peso pero lo está logrado poco a poco. El asunto, dice, “es aprender a decir no. Ahora como de todo, nada más que poquito. Si quiero pastel, como poquito, no todo el pastel”. Pero la razón que ha impulsado todo este notable cambio en la cantante ha sido su novio, que tiene siete años menos. “Entonces hay que cuidarnos, ¿no? Eso me motivó mucho”.

Lee también: Platanito hizo un chiste acerca del feminicidio de Debanhi, el público se quedó en silencio



En las buenas y en las malas está OV7, asegura Erika Zaba

“Nosotros estamos unidos y vamos a pasar muchas cosas más juntos: tristes, felices, con altas y bajas”, dice Erika Zaba, quien acompañó a Lidia Ávila en el dolor de haber perdido a su hermano, y ahora la cantante se apunta para asistir a la boda de M´Balia con su pareja trans. “Ya tengo mi vestido… M’Balia está feliz, nunca la había visto tan contenta, tan enamorado, se los juro, lo cual me llena de felicidad. Alex es un gran tipo y están construyendo una relación divina”.



Foto: Instagram



Karla Souza ahora quiere dirigir

Tras su experiencia como productora de su nueva película “La caída”, donde también es protagonista, Karla Souza dice que ha alcanzado una plenitud profesional y no descarta la posibilidad de incursionar en otro rubro de la industria. “Quizá en otros momentos de mi carrera yo sentía una desesperación por comprobar ciertas cosas, pero ‘La caída’ tomó tanto de mí que ahora siento una paz y necesidad de reencontrarme con mi familia y conmigo misma, para ver qué me toca y puede ser en la actuación, como productora o quizá me abra a dirigir”.



Foto: Instagram