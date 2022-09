Un "infierno" la preventa del Hell and Heaven: metaleros se quejan de filas virtuales

Largas filas virtuales y fallas en el sistema de la boletera, son algunas de las quejas que los fanáticos del heavy metal han manifestado en redes sociales, al tratar de comprar sus entradas para la nueva edición del festival Hell and Heaven, en la preventa que se llevó a cabo a partir del miércoles y hasta el 2 de septiembre.

- "Imposible comprar boletos para el #HellAndHeaven"

- "Pues Nada, 9 horas en fila virtual para que la pagina de @hellticketmx marcara error"

- "AGOTADOS los boletos para el #hellandheaven zona general, 8 horas de fila virtual para que no haya boletos ya"

- "¿Cómo es que se acabaron los boletos si nadie ha comprado"

- "#HellAndHeaven jamás me dejó seleccionar nada y me sacó"

Todos ellos, son algunos de los mensajes que aparecen en Twitter en los diversos intentos del público por conseguir un acceso.



Así se ven 6 horas de fila virtual para el#hellandheaven ya la verdad no estoy esperando alcanzar algo pic.twitter.com/zC1G0QgbM3 — Morielo (@morielo) September 1, 2022

La gente que ha entrado a la boletera hellticket.com.mx explica que no sólo es la espera de horas, sino que al final no se puede acceder a hacer la compra.

l sistema marca error, pide volver a hacer la fila o incluso se incrementan los costos de los boletos, sin que se especifique el por qué o el impuesto que se está cobrando.

Ante la cantidad de quejas que ha habido, en la cuenta de Facebook del festival se emitió un comunicado en el cual se informa que aún hay boletos para todas las áreas y le pide a la gente que no se desespere.

"Sabemos que han transcurrido ya varias horas desde que inició la venta, sin embargo, les pedimos paciencia, ya que la demanda es sumamente alta y una gran cantidad de compradores se encuentran completando su transacción en la plataforma en este momento", se lee en la publicación.

El furor por asistir a este festival del 2 al 4 de diciembre en el Foro Pegaso, es por el cartel que cuenta con nombres como Scorpions, el regreso de Pantera, Megadeth, Slipknot, Judas Priest y la despedida de Kiss, además de que esta es la primera edición después de dos años sin realizarse debido a la pandemia.



