Un éxito, el antipromocional de “Merlina” en Netflix 

Ha sido tanto el éxito de “Merlina” para Netflix que la plataforma decidió recurrir a la protagonista, Jenna Ortega incluso para hablar en su contra como parte de la publicidad. La actitud de Merlina ha gustado tanto que, a pesar de ser antipática, ha sido imitada por muchos fans de la serie de Tim Burton, por lo que ahora en un video promocional la actriz se queja de la publicidad antes de ver un capítulo. En octubre la plataforma anunció un plan más barato con anuncios, algo que no le ha gustado a los suscriptores. “Casi siempre disfruto la tortura, pero aguantar este comercial de un servicio de streaming es demasiado. Haré una protesta de silencio hasta que pase el tiempo”, dice Merlina junto a su fiel compañero “Dedos”.

Verónica Castro ahora sí disfruta “Los ricos también lloran”

Verónica Castro nunca tuvo tiempo de ver con calma la telenovela que la encumbró: “Los ricos también lloran”, así que ahora que la remasterizaron, que Televisa la retransmistió y que tiene tiempo libre, dice haberla disfrutado ahora sí. “¡Qué bonita novela! Bueno, a mí me gustó mucho pero ahora más. Remasterizada me encanta. Con el tiempo que tenía para verla… Espero también la hayan disfrutado”, comenta la actriz, quien protagonizó el melodrama en 1979, y de pasadita aprovecha para invitar a su público a ver otra de sus historias más exitosas: “Rosa salvaje” que el canal TLNovelas presenta los domingos.



Puesto de comida presume que sale en docu de streaming

Un puesto de comida en Oaxaca, que vende quesadillas, empanadas y memelas no desaprovecha la publicidad de haber aparecido en el documental “Street food” de la plataforma Netflix y en una gran manta que tiene el menú a la vista de los comensales, señala que aparece “en el minuto 22 con 30 segundos”, para que lo apunten. Eso sí, respeta el logotipo de la compañía de streaming y no hay quien no se detenga a leer la recomendación.