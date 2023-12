"Un cuento de Navidad, el musical", se estrena entre famosos en la CDMX

La nieve, los adornos navideños y el sentimiento de amor y perdón, inundaron el escenario del Teatro San Rafael, con el estreno de la puesta en escena "Un cuento de Navidad", el musical, el cual está protagonizado por el actor y conductor Adal Ramones, quien estuvo acompañado por personalidades del mundo del espectáculo, los cuales desfilaron por la alfombra roja que se realizó previo a la función.

La primera en llegar fue Cassandra Sánchez-Navarro, quien a pesar de haber llegado en solitario al evento, se dijo feliz de estar viviendo una nueva etapa en su vida, ya que el pasado 11 de noviembre contrajo nupcias con Alejandro Caceres Bolaños y ahora es toda una mujer casada. Sobre la posibilidad de tener hijos, por el momento Cassandra dice que no porque hay mucho trabajo, al menos en 2024, pero de ser así quiere tener cuatro, pero prefiere no hacer planes y fluir.

"Es que (los actores) tenemos los llamados más locos del mundo, pero él también es adicto al trabajo, de hecho le recomiendo a la gente que las cosas sean así porque es muy sano, porque así los dos tenemos que contarnos en la noche; pero encontrar alguien que te respete y te admire es regla clave, además él en sus votos me dijo, 'yo siempre voy a respetar tu libertad y nunca me voy a meter entre tú y tu carrera', entonces ya no tiene de otra", dijo la protagonista de la película "Cindy, la regia".

Luciendo un vestuario muy navideño, ad hoc con las fechas y las obra, desfiló por la alfombra roja Michelle Vieth, que entre las cosas que compartió con la prensa presente, es que está contenta porque las cosas van mejorando poco a poco con la propiedad que su familia tiene en Acapulco, donde vive su abuelita, porque al menos ya tienen luz, pero debido a las condiciones en las que está la casa, en este momento está decidiendo la familia completa a dónde van a pasar Navidad, porque regularmente lo hacen en este lugar, porque además tendrían que convencer a su abuelita de 89 años de salir y eso no es algo tan sencillo.

El productor Xavier López Miranda, hijo de "Chabelo", compartió lo feliz que se siente de que la gente tanto de Estados Unidos como de la Ciudad de México, hayan recibido tan bien la puesta en escena "La clase", a cual está en su segunda temporada en el Teatro México, del Centro Teatral Manolo Fábregas; también se dijo conmovido por el homenaje que su padre recibió en la entrega de los Premios Metro esta semana, en el In Memoriam donde fueron recordados no sólo actores, sino gente de teatro en general que partió este año; y finalmente dijo que está por retomar uno de los proyectos que quedaron pendientes con "Chabelo", que es la serie animada.

Tomados de la mano como si fueran novios, llegaron los actores Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva, una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, algo que al actor lo hace sentirse orgulloso, aunque asegura que hay veces que a su esposa le dan ganas de "arrancarle la cabeza" pero con todo siguen juntos gracias al amor.

Diego Medel, Majo Pérez, Norma Lazareno, Mónica Huarte, Lambda Garcia, José Manuel López Velarde, entre otras personalidades, también estuvieron presentes en esta alfombra roja.

