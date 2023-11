Adal Ramones no se deja seducir por la fama

A pesar de que Adal Ramones sigue viviendo en un momento cumbre de su carrera, con bastantes proyectos, popularidad y prestigio, reveló que aún así no se deja seducir por las fantasías que conlleva la fama y prefiere vivir con los pies en la tierra disfrutando el presente.

“Siempre he dicho que la palabra éxito es una dama engañosa, que seduce mucho y que demasiados caen en vicios y en cosas. Yo creo que ha sido una carrera con muchos retos, satisfacciones, obras de teatro, me ha tocado estar en cine, vienen cosas nuevas en series y proyectos en plataformas”, señaló en entrevista.

Dentro del lobby del Teatro San Rafael, en donde presentará a partir del 8 de diciembre la obra Un cuento de Navidad, el musical, el actor expresó que tiene una plática pendiente con Televisa para un proyecto nuevo.

Como dicha puesta en escena, basada en la novela de Charles Dickens, es temporal y concluirá en enero, comentó que tendrá tiempo para empezar a grabar las teleseries en streaming, cuyos títulos no puede dar a conocer.

En 2024 también hará una temporada teatral de Otra vez papá, del autor argentino Daniel Dátola, cuya historia se identificó porque se trata de una persona que tiene una hija, teniendo una edad mayor.

“Equilibrar mi vida laboral y personal es todo un malabar, hace poco hice un evento en Monterrey, luego ensayos en la Ciudad de México, todavía tengo eventos privados, pero siempre procuro llevarme a mis hijos, cuando hice mi programa en Miami llevé a mis hijos, cuando hice la película a Madrid me llevé a uno al estreno, me los tengo que llevar a mi lugar de trabajo, no hay de otra”.

Adal considera que uno de los mejores años de su vida fue 2023, porque nació su más reciente hijo, Cayetano, indicó.

“Mis hijos tienen salud, estoy con una mujer que es todo corazón, inteligente, me sabe manejar muy bien; el año pasado y antepasado hicimos la gira de ‘Chavorrucos’, el especial de ViX, han venido muchas cosas, no tengo más que darle gracias a Dios”.

Respecto a su programa icónico de Otro rollo, dijo que una idea que podría ser un hitazo es que subieran a plataformas programas editados de una hora.

“Hay muchos comebacks; regresó Menudo, OV7, Timbiriche, Luis Miguel, el éxito sería repetirlas, hacer ediciones especiales con el monólogo, el sketch, recortar el reportaje de Yordi, las entrevistas, si hicieran un programa así estaría genial, el éxito sería repetir, porque la nostalgia sería esa”.

Acerca de la televisora Azteca afirmó que fue feliz en esa empresa en la que lo siguen recibiendo bien y está dispuesto a regresar si hubiera un proyecto interesante.