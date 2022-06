"Un caballero en hacer lo que hizo", dice J Balvin sobre disculpa de Christian Nodal

Christian Nodal no deja de sorprender, no sólo por su talento, sino que, desde su ruptura con Belinda, ha plasmado los problemas de su vida personal en sus más recientes lanzamientos. Nos referimos a “Girasol”, la canción que dedicó a J Balvin, luego de la polémica batalla que protagonizaron esta semana, y luego se arrepintió y pidió disculpas, que fueron recibidas por el colombiano: “Paz (…) yo no soy nadie para juzgar a quien y no soy el dueño de la verdad y nunca lo seré”.

El mismo día que la canción fue publicada, el cantante mexicano aseguró que se arrepentí del lanzamiento de “Girasol”, en donde ataca a Balvin, como respuesta a las insinuaciones del colombiano con respecto a que Nodal se había inspirado en él para cortar y teñirse el cabello.

Pero la letra de su nuevo sencillo no sólo habla de cabello o sobre quién copia a quién, sino que narra una serie de cuestiones por la que el cantante colombiano es un artista que sólo busca la fama, a costas de otras personas que se dedican a la música por verdadera pasión.

“Pobre payaso que usa a todo el mundo pa´conectar con la gente. Dices “latino gang” pero pisas a to’a tu gente. Pa´ dar mensajes, m’ijo, hay que ser coherentes. Si tú no eres artista, al menos se prudente”, dice una de las estrofas de la canción.

Además, el sinaloense no perdió la oportunidad de arremeter en contra de Balvin y el videoclip de “Perra”, donde se pueden ver a dos mujeres en amarrados por correas.

“(…) expresas pura mierda, qué asco me das. ´Tamos en siglo veintiuno, y esclavizar a las mujeres como erras; pena ajena es lo que das. Siempre juegas con el fuego y nunca te quieres quemar”.

Sin embargo, el cantante de regional mexicano que, en esta ocasión optó por interpretar otro género, se dijo arrepentido de hacer pública la canción, pero que no podía detener su lanzamiento: "Me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararlo, va a salir", reconoció y aseguró que si bien, las diferencias con Balvin inspiraron el tema, no es un ataque directo al combiano, sino una búsqueda por visibilizar la inconsciencia que hay en el mundo.

Balvin reacciona a disculpas de Nodal

“Aquí estamos en buena vibra” (...) “Ándale parcero que todo bien, estamos para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad, porque al final nos siguen, no sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo”, dice Balvin en una serie de historias que publicó hace un par de minutos, en su cuenta de Instagram.

“Mi parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada y no mintió, no mintió en esa conversación”, remató.

