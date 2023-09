U2 adelanta el reloj y aterriza los conciertos del mañana

Nadie puede negar que U2 es la banda más innovadora de la historia de los conciertos. En 1997 sorprendieron al mundo al colocar una pantalla de 50 metros para su Popmart Tour; pero poco antes, en 1992, Bono ya realizaba llamadas telefónicas en vivo a líderes mundiales entre cada tema.

Una de las experiencias que los mexicanos no olvidarán fue el U2 360° Tour, que dejó sin palabras a miles en el Estadio Azteca en mayo de 2011, con un escenario giratorio cuya estructura, llamada The Claw (La Garra) era una de las más grandes jamás diseñadas.

Hoy, la agrupación irlandesa vuelve a dejar huella en la historia, con el inicio de su gira U2:UV Achtung Baby Live at Sphere, con el que se inaugura en Las Vegas la magna estructura de luces led que ha conquistado a todos en fechas recientes, al ser la esfera más grande e innovadora del mundo.

La banda dará 25 conciertos hasta fin de año con su gira U2:UV Achtung Baby Live at Sphere. Foto: Entertaiment, Stufish, Entertaiment Architects y Archivo / EL UNIVERSAL

Tecnología y nostalgia

En su interior, la esfera ofrecerá un auditorio inclinado, envuelto por la que es considerada la pantalla led más grande del mundo, que ahora acompañará a U2 durante esta residencia —si bien la banda no quiere que se le considere así— en la que ofrecerán 25 conciertos, hasta el 16 de diciembre próximo.

El espectáculo se dividirá en tres partes, comenzando con el homenaje al disco Achtung baby, de 1991, y luego con canciones extraídas del álbum Songs of surrender de este año, que presenta temas reelaborados de la banda.

También habrá una versión ampliada de un set de Brian Eno, quien fuese productor de la banda en Achtung Baby y otros proyectos como The Joshua Tree.

Pero además de lo musical, la banda marcará un antes y un después en lo visual y sonoro, aprovechando las dimensiones e innovaciones tecnológicas de The Sphere at The Venetian Resort (MGM Sphere, nombre oficial de la estructura), que contiene 176 mil 784 metros de luces led programables que permiten emitir imágenes en una gama de 256 millones de colores; es como tener el potencial visual de 50 mil televisores 4K juntos.

“Nunca antes había existido algo así”, admitió el diseñador Willie Williams en entrevista para Wallpaper, en medio de los preparativos de último minuto para la noche inaugural. “Es la confluencia del arte, la ciencia y la diplomacia”.

Collage visual del show de U2 (izq). Panorámica de la esfera. La estructura supera el diámetro de la cúpula del Vaticano, que mide alrededor de 42 metros. Foto: Entertaiment, Stufish, Entertaiment Architects y Archivo / EL UNIVERSAL

El problema para U2 fue que la finalización de la MGM Sphere tuvo tropiezos, incluyendo un aumento del presupuesto, que pasó de mil 826 millones de dólares a 2 mil 300 millones, además de la inclusión de la nueva película de Darren Arrronofsky, que se proyectará el 6 de octubre en medio de la estancia de la banda en el lugar.

Sin embargo, su participación se oficializó en febrero de este año, pese a las complicaciones.

Además de lo visual, destaca el sistema de audio beamforming (que elimina interferencias entre el sonido y el usuario), con 164 mil altavoces que ofrecerán un sonido cristalino a audiencias de hasta 20 mil personas; esto equivale a ocho altavoces por asistente.

Gracias a este avance tecnológico, los ingenieros de sonido podrán hacer que el usuario pueda escuchar los temas de U2 como si “le susurraran al oído”, aunque la fuente esté lejana.

Joe O’Herlihy, diseñador de audio de la banda, ha estado estrechamente involucrado en la adaptación de las mezclas “sónicamente densas” de Achtung Baby a este nuevo entorno de audio, en una producción que, asegura, ha demandado el esfuerzo de todo el equipo de Willie Williams que se ha mudado a Las Vegas para todo el montaje.





¿Y el cuidado ambiental?

La banda se ha preocupado por el medio ambiente, si bien ha recibido críticas por la huella de carbono que dejan en sus conciertos.

Durante su gira 360° Tour, se asoció con MusicMatters/Julie’s Bicycle, una organización centrada en la sostenibilidad en la industria musical. Con su ayuda, U2 calculó su huella de carbono y tomó medidas para compensarla, incluyendo la plantación de árboles.

En este caso, de acuerdo a una solicitud de Sphere Entertainment Co. que le entregó el pasado 24 de agosto a la Comisión de Servicios Públicos de Nevada, 70% de la energía del recinto será solar, aunque aún está pendiente a que la comisión apruebe el acuerdo.

Sphere propiamente se ha comprometido a comprar créditos certificados de energía renovable para compensar el impacto de las emisiones derivadas de la generación de electricidad para el imponente recinto.