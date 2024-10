Morelia.- Tyrese Gibson, una de las estrellas de la saga "Rápido y furioso", pidió sin dudarlo a la bebé de una fan que esta noche la esperaba en la premier de su cinta "1992", en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad, y la cargó ante la algarabía de las decenas de fans presentes.



El actor estaba feliz. Mientras varios coreaban su nombre, él con los brazos arengaba aún más el momento, mientras su colega, Scott Eastwood ("Escuadrón suicida"), estaba a unos 10 metros de distancia tomándose fotos con varios jóvenes que cargaban hasta pósters de algunas de sus filmes.



Ambos, esta noche, presentaron en el certamen una función especial de la cinta que retoma la violencia de seis días desatada ese año en la ciudad de Los Ángeles, cuando la policía abusó físicamente de Rodney King, causándole serias lesiones.

En la historia, Gibson es un presidiario con un hijo al que debe tratar de rescatar luego de que coincide con la planeación de un grupo criminal que desea robar una riqueza, aprovechando los disturbios.



"Esa noche fue muy importante en la ciudad y pensamos en la idea de que dos familias quedaran atrapadas en esta situación y que esto sería una idea entretenida, así que decidimos cntra una historia que no era necesariamente histórica, pero ambientada ahí", dijo el realizador Ariel Vromen en entrevista.



La cinta, aún sin fecha de estreno en salas mexicanas, es producida por el rapero Snoop Dog, quien anteriormente ha hablado de su interés en esas jornadas.



Tyrese consideró que lo ocurrido hace más de 30 años es importante, porque a él le tocó vivir esos momentos. Y reflexionó con que el color de piel puede ser un problema al respecto.



"¿Quién no quiere hacer una película sobre un desafío? Hay momentos en que te sientes mal por no poder hacer nada contra las injusticias. Luego hay estas historias en donde por supuesto quieres estar, todos los días pasan cosas injustas, siguen pasando", apuntó el histrión.



"1992" fue también la última cinta de Ray Liotta ("Buenos muchachos", a quien le tocó interpretar al papá del mafioso encarnado por Eastwood.



"Fue un momento increíble en mi vida poder conocer a alguien que había sido parte del cine por tanto tiempo y de una manera tan influyente y poder conocerlo durante el verano. Como mi padre, fue un momento especial y ya sabes, lo perdimos demasiado pronto y fue genial", expresó Eastwood.

