Twenty One Pilots ofrecerá concierto en el Foro Sol

Twenty One Pilots anuncia que llegará a nuestro país para ofrecer tres conciertos, a principios del próximo año. El dúo estadounidense visitará la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a donde llevarán su "The Clancy World Tour", con el que promocionan su séptimo álbum.

El cantante Tyler Joseph y el baterista Josh Dun, músicos que forman Twenty One Pilots, acaba de informar en sus redes sociales que su décima gira, "The Clancy World Tour" llegará a nuestro país.

La noticia se da a conocer luego de que el grupo mostrara que los boletos para el recital "An evening with Twenty One Pilots", que ofrecerán el próximo martes 14 de mayo, en el Lunario del Auditorio Nacional, ya se han agotado.

Tras realizar esta publicación, muchas y muchos de sus fans bromearon con idear un plan para que el grupo ofreciera el espectáculo en el estacionamiento del Auditorio, para que así ninguna y ninguno se quedase sin escuchar los éxitos del grupo, formando en 2009 en Columbus, Ohio.

En ese momento, no tenía ni idea de que la Ty y Josh anunciarían esta mañana que también hará una parada en nuestro país para su actual gira, con la que visitarán otras regiones de Latinoamérica en 2025; entre ellos, Colombia, Chile, Brasil y Argentina.

Esta será la primera vez que la banda se presente en el Foro Sol, uno de los recintos con más capacidad de nuestra ciudad, pues alberga alrededor de 65 mil personas.

¿Cuándo serán sus conciertos?

El concierto en CDMX está programado para el 20 de febrero del próximo año, mientras que los días 22 y 24 se presentarán en Guadalajara y Monterrey, respectivamente.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

La venta para fans comenzará el próximo martes 14 de mayo a las 10:00 horas, para poder disfrutar de la compra anticipada de boletos, la banda proporcionará un código en su sitio web.

Los días 16 y 17, serán las ventan Beyond y Priority, respectivamente, a las 9:00 horas.

La preventa CityBanamex el 20 de mayo, a partir de las 14:00 horas.

Mientras que la venta general comenzará desde el 21 de mayo, también a las 14:00 horas.

Twenty One Pilots y las veces que ha visitado México

La primera vez que visitaron la capital fue en 2013, cuando abrieron el concierto de Paramore en el Palacio de los Deportes.

En 2015, formaron parte del cartel del Corona Capital; en 2016 tuvieron su propio concierto en el Palacio de los Deportes.

En 2019 volvieron a la CDMX con su "Bandito Tour" y, en 2021, volvieron a estar como invitados en el Corona.

Su última visita fue el año pasado, cuando el grupo sustituyó a Blink-182 en el Festival Tecate pa´l Norte.

