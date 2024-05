Truene de Christian Nodal y Cazzu, entre lo más leído de la semana

“Julieta y yo tomamos caminos separados”. Con esta frase de Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación como pareja tras casi dos años de relación y un bebé nacido hace ocho meses. La decisión del cantante de regional mexicano y la rapera argentina cimbraron a la redes sociales. La periodista Flor Rubio lanzó que el motivo de la separación fue que Nodal había sido descubierto mensajeando con su ex Belinda, quien a su vez lanzó recientemente la canción “300 noches” en cuya letra habla de una mujer que pasó por el dolor de una relación. También salió "salpicada" Ángela Aguilar, al aparecer en una foto al lado del intérprete de “Botella tras botella”.

Ex de Erika Buenfil la vuelve tendencia

Erika Buenfil fue tendencia en internet, pero no precisamente por su trabajo actoral, sino colateralmente por un mensaje de su hijo Nicolás. Resulta que el joven decidió por vez primera difundir fotos con su padre, Ernesto Zedillo Velasco, hijo del ex presidente mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000). La cosa fue que Nicolás conoció a su progenitor hasta hace cuatro años, cuando era adolescente, porque en un primer momento el hijo del ex mandatario no quiso hacerse cargo de él. Ahora, según se observa en las fotos, ambos se llevan bien o, al menos, tienen convivencia.

La voz de Natalia Jiménez alerta a fans

La cantante Natalia Jiménez, exintegrante de la Quinta Estación, prendió las alarmas mediáticas al circular la versión de haber sido hospitalizada tras un concierto en la Arena Ciudad de México. Pero poco después, por medio de un video, la intérprete de “Quédate con ella” explicó que las imágenes filtradas eran de una revisión médica tradicional, aunque aceptando que en las últimas semanas se había sentido mal de la garganta. El doctor le recomendó descansar y no hacer ejercicio. Natalia apuntó que este mismo fin de semana estaría lista para volver a subirse a un escenario.

La cantante española Natalia Jiménez publicó un video en donde se le ve en una cama de hospital. Captura vía Instagram.

Más críticas a Eduardo Videgaray

Usuario de redes sociales no sueltan al conductor Eduardo Videgaray. Ahora se lanzaron en su contra, luego de publicar un mensaje dedicado a su excompañera Verónica Toussaint, quien perdió la vida por el cáncer que padecía desde hace cuatro años. La gente comenzó a recordarle que él había sido factor para que la corrieran de un programa radial que compartían, para darle entrada a Sofia Rivera Torres, actualmente su esposa. “Hipócrita” y “cínico” fueron algunos de los calificativos que le dedicaron. Videgaray ha estado en el ojo del huracán desde que junto con Sofia y “El Estaca” criticaron por su físico a Lucero Mijares, hija de los cantantes Lucero y Mijares.

¡Qué pasó con Bronco!

Bronco fue noticia nacional, aunque sin quererlo. Resulta que era el grupo responsable de cerrar un acto político de Movimiento Ciudadano, al que acudió el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, y cuyo templete se derrumbó ocasionando muertos y heridos. Por medio de un comunicado, los intérpretes de “Libros tontos” y “Que no quede huella”, con cuatro décadas de trayectoria y más de 20 discos grabados, lamentaron los hechos, solidarizándose con las víctimas. “Desearíamos que esto no hubiese ocurrido”, se lee en el texto. El grupo sólo tuvo pérdidas materiales en el siniestro ocurrido en San Pedro Garza García, Nuevo León.

