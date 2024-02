Triunfo de "Oppenheimer" y "The Bear" en los Premios SAG

La huelga actoral que el año pasado sacudió a la industria audiovisual estadounidense por más de 100 días, deambuló esta noche en la 30 entrega de los SAG Awards, donde la cinta "Oppenheimer" y la serie "The Bear", se elevaron como las más triunfadoras con tres galardones cada una de ellas.

Aunque el conflicto terminó en noviembre pasado, fue tema en la entrega de los premios que, anualmente, realiza el sindicato de actores de EU.

Dicho sindicato contabiliza cerca de 160 mil miembros no sólo procedentes de ese país, sino de otros más como México, España, Argentina y Francia, los cuales votaron por detener labores durante casi cuatro meses, buscando mejores condiciones laborales.

Cuando el equipo de la película “Oppenheimer” subió al escenario a recibir el galardón a Mejor Reparto, el veterano Kenneth Branagh habló a nombre de compañeros de elenco como Cillian Murphy y Robert Downey Jr, quienes por su lado obtuvieron los de las categorías Actor y Actor de Reparto.

“Cuando estuvimos todos juntos por última vez, fue en el estreno de esta película el 14 de julio del año pasado, cuando la huelga estaba por comenzar y de la mano de nuestro intrépido líder, el gran Cillian Murphy, salimos de la alfombra roja y no vimos la película esa noche. Felizmente fuimos en la dirección de la solidaridad con ustedes mismos”, dijo Branagh.

Minutos antes, Lily Gladstone, ganadora como Mejor Actriz por “Asesinos de la luna”, también se había pronunciado al respecto.

“Ha sido un año difícil para todos nosotros, tanto para los que estamos en esta sala como para los que no, estoy muy orgullosa de haber llegado aquí en solidaridad con todos nuestros demás sindicatos. Es realmente un regalo que podamos ganarnos la vida haciendo esto, esa es la victoria, estar aquí, en el set y contar historias”, expresó.

La ceremonia de premiación se realizó en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, siendo transmitida en vivo por medio de Netflix. Esta fue la primera ocasión en que la gala pudo ser seguida por los interesados.

En la rama de series, “The bear” fue la más exitosa al conseguir los premios de Ensamble Serie de Comedia; Actor (Jeremy Allen White) y actriz (Ayo Edebiri).

El toque pintoresco lo dio el chileno-estadounidense Pedro Pascal, quien al recoger el premio a Mejor Actor de Serie Dramática, por su trabajo en “The last of us”, aceptó estar pasado de copas.

“Esto está mal por varias razones, estoy un poco borracho, pensé que podía emborracharme. Quizá mi familia esté mirando, no estoy seguro, me va a dar un ataque de pánico y me voy a ir”, dijo entre risas, abandonando el escenario.

Pedro Pascal had us going through all the emotions tonight ❤️ pic.twitter.com/VR76ao0SuG — SAG Awards® (@SAGawards) February 25, 2024

El histrión mexicano Adán Canto (“X-Men”) fue recordado en el In Memorian, dedicado a los miembros del sindicato fallecidos en el último año, junto con Ray Stevenson, Tina Turner, Matthew Perry, Michael Gambon, Ryan O’ Neal y Harry Belafonte, entre otros.

RECONOCEN A UNA GRANDE

Cuando Barbra Streisen, actriz de “Funny girl” y “Nace una estrella”, recibió el premio SAG Life Acheivement, considerado a las mejores trayectorias, todo mundo aplaudió en pie por casi un minuto.

Durante su mensaje, la hoy mujer de 81 años, recordó que su misma madre le dijo que dejara el sueño de ser actriz.

“Yo quería estar en las películas, aunque sabía que no me parecía a las otras mujeres en la pantalla. Mi madre me dijo que era mejor que aprendiera a escribir, pero no la escuché y de alguna manera todo se hizo realidad”, narró.

“Tuve mucha suerte de tener dos hombres brillantes en mi primera película, ‘Funny girl’ (1968): William Wyler, el director, y su director de fotografía Harry Stradling. No tenían ningún problema con la joven que tenía opiniones, pude sugerirles ideas y nunca me menospreciaron. Estaban realmente adelantados a su tiempo y eso fue fantástico, eso marcó el tono de toda mi carrera”, añadió.

Barbra, quien tiene en sus vitrinas dos Oscar, cuatro Emmy, 10 Grammy y un Tony, reconoció que nunca fue a la universidad, pues siempre pensó que la educación estaba en la actuación.

“Al tratar de entender al personaje, tenía que investigar, sumergirme en el período en que estaba y todo ese proceso fue fascinante para mí”, dijo.

Añadió que su sueño es que ahora se quite en el mundo todo prejuicio existente.