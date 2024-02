Premios SAG: Lista de ganadores en la edición 30ª EN VIVO

Después de la huelga de actores, actrices y guionistas en Hollywood en 2023, y con la incertidumbre de si se llevarían a cabo los SAG Awards, esta edición número 30 se perfila como una de las más notables. El evento es parte de la temporada de galardones que culmina con los Oscar anuales y es organizado por el Sindicato de Actores para honrar las mejores interpretaciones en películas y series.

Este 24 de febrero, el Shrine Auditorium de Los Ángeles recibirá a los repartos de proyectos como “Barbie”, “Oppenheimer” y hasta “The Crown”. Por supuesto, estará presente Margot Robbie, quien desató polémica al no ser nominada para los premios de la Academia, así como Cillian Murphy y Emma Stone.

Emma Stone en los premios SAG 2024. Foto: Redes sociales de los SAG.

¿Dónde ver los SAG 2024?

Por primera vez, Netflix transmitirá los premios en todo el mundo, y solo tendrás que ingresar a tu cuenta en la plataforma para poder disfrutarlos. Los horarios son los siguientes:

México: 6 p.m.

Colombia: 6 p.m.

Perú: 6 p.m.

Argentina: 8 p.m.

Venezuela: 7 p.m.

España: 2 a.m. (durante la madrugada del 25 de febrero)

Los favoritos a ganar

Se espera que los actores de "Oppenheimer", la película de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica que ha dominado la temporada de premios de Hollywood hasta ahora, obtengan un gran éxito. Este filme, que ha sido galardonado en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards, los DGA Awards y los British Bafta Awards, es el favorito para llevarse el premio más codiciado: Mejor reparto actoral. En los últimos años, películas como "Parásitos" (2020), "CODA" (2022) y "Todo en todas partes al mismo tiempo" (2023) han logrado tanto la victoria en esta categoría como el Oscar a la mejor película.

Muchos de los actores que votan en los premios SAG también forman parte del bloque más grande de votantes de los Oscar. La principal competencia que enfrentará "Oppenheimer" en esta categoría provendrá de "Barbie", "Los asesinos de la luna", "American Fiction" y "El color púrpura". Para el premio a la mejor actriz, se espera un emocionante duelo entre Emma Stone ("Pobres criaturas") y Lily Gladstone ("Los asesinos de la luna"), mientras que entre los hombres, los favoritos son Cillian Murphy ("Oppenheimer") y Paul Giamatti ("Los que se quedan").

Lista de ganadores EN VIVO

Cine

Mejor reparto

"American Fiction"

"Asesinos de la luna"

"Barbie"

"El color púrpura"

"Oppenheimer"

Actor protagonista

Bradley Cooper (“Maestro”)

Cillian Murphy (“Oppenheimer”)

Colman Domingo (“Rustin”)

Jeffrey Wright (“American fiction”)

Paul Giamatti (“Los que se quedan”)

Actriz protagonista

Annette Bening (“Nyad”)

Carey Mulligan (“Maestro”)

Emma Stone (“Pobres criaturas”)

Lily Gladsone (“Asesinos de la luna”)

Margot Robbie (“Barbie”)

Actor de reparto

Robert De Niro (“Asesinos de la luna”)

Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”)

Ryan Gosling (“Barbie”)

Sterling K. Brown (“American Fiction”)

Willem Dafoe (“Pobres criaturas”)

Actriz de reparto

Danielle Brooks (“El color púrpura”)

- Da’Vine Joy Randolph (“Los que se quedan”) (GANADOR)

Emily Blunt (“Oppenheimer”)

Jodie Foster (“Nyad”)

Penélope Cruz (“Ferrari”)

Ensamble dobles de acción en película

"Barbie"

"Guardianes de la galaxia: Vol. 3"

"Indiana Jones y el dial del destino"

"John Wick: Capítulo 4"

"Misión imposible: sentencia mortal"

Televisión

Mejor reparto en serie dramática

"The crown"

"The gilded age"

"The last of us"

"The morning show"

"Succession"

Actriz en serie dramática

Bella Ramsey (“The last of us”)

Elizabeth Debicki (“The Crown”)

Jennifer Aniston (“The morning show”)

Keri Russell (“The diplomat”)

Sarah Snook (“Succession”)

Actor en serie dramática

Billy Crudup (“The morning show”)

Brian Cox (“Succession”)

Kieran Culkin (“Succession”)

Matthew Macfadyen (“Succesion”)

- Pedro Pascal (The last of us”) (GANADOR)

Mejor reparto en serie de comedia

Abbott elementary

Barry

The bear

Only murders in the building

Ted Lasso

Actor en serie de comedia

Bill Hader (“Barry”)

Brett Goldstein (“Ted Lasso”)

Ebon Moss-Bachrach (“The bear”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Jeremy Allen White (“The bear”) (GANADOR)

Actriz en serie de comedia

Alex Borstein (“The marvelous Mrs. Maisel”)

- Ayo Edebiri (“The bear”) (GANADOR)

Hannah Waddingham (“Ted Lasso”)

Quinta Brunson (“Abbott elementary”)

Rachel Brosnahan (“The marvelous Mrs. Maisel”)

Actor en película de tv o miniserie

David Oyelowo (“Lawmen: Bass Reeves”)

John Hamm (“Fargo”)

Matt Bomer (“Fellow travelers”)

Steven Yeun (“Beef”)

Tony Shalhoub (“Mr. Monk’s last case: a Monk movie”)

Actriz en película de TV o miniserie

- Ali Wong (“Beef”) (GANADOR)

Bel Powley (“A small light”)

Brie Larson (“Lessons in chemistry”)

Kathryn Hahn (“Tiny beautiful things”)

Uzo Aduba (“Painkiller”)

Ensamble dobles de acción en serie de comedia o drama

Ahsoka

Barry

Beef

The last of us

The Mandalorian





*Con información de EFE