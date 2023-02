Tristán, hijo de Yahir, busca dejar los escándalos para volver a abrazar a su padre

A pesar de ser padre e hijo, Yahir y Tristán Othon no tienen comunicación desde hace ya varios meses, pues el cantante simplemente no apoya las decisiones que su primogénito ha tomado para su futuro y mucho menos los problemas de adicciones que todavía no logra superar.

Hace algunos meses, Tristán se declaró abiertamente bisexual, además, reveló que debutaría como creador de contenido para adultos en una famosa plataforma junto a su entonces pareja. La situación no le cayó en gracia al exacadémico y ocasionó que ambos se separaran.

Si bien Tristán ha abandonado su carrera digital, recientemente declaró que quería seguir los pasos de su padre y ahora que está a punto de lanzar su primer sencillo, que llevará por nombre "Mezcal naranja", reveló que este es el primer paso de su nueva vida lejos de los escándalos y de su intento por recuperar el amor de su padre.

En entrevista a el programa "Hoy", el joven reveló que su pasión por la música viene de su padre y aunque desde pequeño aprendió a tocar algunos intrumentos, apenas decidió forjar su propia carrera pues le ha llegado el momento de pensar en su futuro.

En este sentido, Tristán detalló que quiere darle un giro a su vida y está decidido a que su nombre deje de ser sinónimo de escándalo: "Quiero que se hable de mí por quien soy. La mayoría de las personas se queda con una idea, y casi siempre es la negativa. Cuando uno empieza a hacer cambios chicos, grandes, pasos ya inmensos, es cuando la gente empieza a ver, y es lo que yo estoy haciendo ahorita”, dijo.

El hijo de Yahir también confirmó que se encuentra alejado del cantante, pero no pierde la esperanza de que pronto puedan reencontrarse y mejorar su relación: "Parte de lo que estoy haciendo es que, a través de la música, pueda reunirme con él. Quiero tener una relación con él, esperen también que yo vuelva a abrazar a mi jefe", finalizó.



El joven se encuentra grabando su nuevo sencillo, pues ha decidido dedicarse a la música Foto: Instagram

