Tres momentos que marcaron el segundo programa de “Juego de voces”

Aunque a penas lleva dos semanas desde su estreno (en México)l el programa “Juego de voces”, que reúne a cinco cantantes consagrados para competir contra sus hijos en duelos de canto, se ha convertido en el más visto de la televisión abierta.

Conducido por Angélica Vale, y con grandes participantes como Mijares, Isabel Lascurain, Erik Rubín, Alicia Villarreal y Eduardo Capetillo (y sus hijos) ha llamado la atención no solo por poner en jaque a ambas generaciones de artistas; también por mostrar aspectos nunca antes vistos de sus vidas íntimas.

Aunque la segunda emisión de "Juego de voces" tuvo momentos icónicos que pusieron a reír, cantar y que conmovieron a la audiencia, como el dueto entre Raúl Vale y su hija, gracias a la inteligencia artificial, a continuación te enlistamos tres suceso que marcaron este capítulo.

Lucerito regaña a su papá Mijares por equivocarse... de nuevo. En el arranque del programa, Mijares se convirtió en tema de conversación por equivocarse la cantar un tema actual; algo que volvió a ocurrir esta semana, lo que valió un fuerte regaño de su talentosa hija. Todo ocurrió cuando "Manuelito" falló durante su interpretación de “Por amarte más” a dueto con Alicia Villarreal.

Esto, al parecer, molestó a Lucerito pues tomó el micrófono para subrayar el error de su padre y retarlo para que la siguiente semana se enfrenten: “Ya no voy a pasar otra vez que haces algo para convencer al público y que vayas a ganar otra vez y que: ‘ay, me siento mal y no me sé la canción'”, dijo irónicamente .

Mijares se defendió diciendo que estas equivocaciones, tanto ésta como la de la semana pasada, no fueron a propósito, ni se trató de una estrategia.









Isabel Lascurain es cuestionada sobre su relación con Luis Miguel. Durante el bloque llamado “Momento angelical” se mostró una breve charla que tuvieron Joss Álvarez y su mamá, Isabel Lascurain, para dejar ver algunos aspectos de su convivencia.

Pero todo se puso más serio cuando el joven le preguntó a la famosa cantante sobre la relación que tuvo con Luis Miguel, aunque, al final la integrante de Pandora decidió no responder.

“Producción y yo juntamos muchos puntos. Esa foto de ahí (de Isabel abrazada por Luis Miguel)... qué curioso que de todas las canciones que tiene Luis Miguel sólo una tiene nombre: Isabel. ¿Soy el único a quien se le hace curioso?”, se preguntó el cantante sin tener eco.

Eduardo Capetillo aseguró que “La calle de las sirenas” era de OV7. Otro momento que se robó la atención de los presentes y del público fue cuando las celebridades tuvieron que mencionar el repertorio de otras estrellas, en el caso de Lucerito y Mía Rubín les tocó Juan Gabriel y Ricky Martin; mientras que a Alicia Villarreal y Eduardo Capetillo tuvieron que hacer un repaso por la trayectoria de Ricardo Arjona y OV7.

El error llegó cuando el esposo de Biby Gaytán mencionó, por error que “La calle de las sirenas” era interpretada por Ari Borovoy y compañía, lo que causó la risa de todos.





Esto pasará la próxima semana

Para el tercer programa de “Juego de voces”, que se transmitirá el próximo domingo 28 de abril, habrán dos invitadas sumamente especiales: Lucero, quien cantará a dueto con su hija Lucero Mijares y Daniela Romo que acompañará a Mijares durante un duelo musical.

