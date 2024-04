“Juego de voces”: Famosos y sus hijos cantan sus verdades

Desde tensiones cotidianas hasta vínculos inquebrantables, figuras consagradas en la música y sus herederos comparten en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL sus dinámicas familiares antes del estreno del game show musical “Juego de voces”, que los pondrá a competir por 1 millón de pesos para caridad a partir de hoy por Las Estrellas.

Además de una intensa batalla musical, en la que los vocalistas saldrán de su zona de confort a través temas que no están acostumbrados a interpretar, lo novedoso de este programa es que el público podrá “entrar” a los hogares de Erik Rubín, Alicia Villarreal, Mijares, Eduardo Capetillo e Isabel Lascurain, gracias a cápsulas inéditas que grabaron sus hijos de ellos infraganti: Mía Rubín, Melanie Villarreal, Lucero Mijares, Eduardo Capetillo Gaytán y Joss Álvarez, respectivamente.

“Descubrimos cómo se llevan en la casa, cómo los hijos les hacen travesuras a los padres, quienes los graban sin que ellos se den cuenta... abren el corazón, se conmueven. Han grabado dormidos a sus papás, se han metido a sus clósets, nos platican cuáles son sus manías… ese tipo de detalles”, explica el productor del programa, Eduardo Suárez, quien trabajó junto con el creador Marcelo Strupini en este show.

Los artistas representarán a una fundación en este programa durante siete semanas, el cual se estrenará hoy a las 21:00 horas por Las Estrellas, bajo la conducción de Angélica Vale y Ricardo Margaleff. El reality tendrá duelos de voz y el público en el foro votará por el mejor.

Los artistas involucrados compartieron a EL UNIVERSAL cómo son sus dinámicas familiares en casa:

Alicia Villarreal y Melanie

Alicia Villarreal describe la relación con su hija Melanie como una profunda amistad enriquecida por numerosas actividades que ambas comparten, como viajar, cocinar y realizar compras.

Alicia villarreal y Melanie. Foto: Televisa

“Ha crecido en los escenarios conmigo y ha viajado durante años por giras en diferentes países”, expresa Alicia. Ambas valoran la organización, lo cual a veces es motivo de pequeños conflictos, debido a las tendencias explosivas de las dos.

“Las reglas de la casa son claras: no pueden hacer lo que quieran, tienen que pedir permiso siempre, no se mandan solos, tampoco pueden llegar a la hora que puedan, no deben dejar los platos ahí o la basura, tienen que ser ordenados y comportarse”, puntualiza.

La cantante explica que pese a que el trabajo de ella puede crear distancia, la comunicación constante vía telefónica ha sido la que les ha permitido mantenerse cercanas, y que su relación con su hija está cimentada en una comunicación abierta

“Hacemos todo juntas, nos apasionan muchas cosas como ir de compras, hay muchísima comunicación. Nos separa su trabajo, la distancia de repente, pero estamos en contacto por medio del teléfono”, coincide Melanie.

Bajo esta buena relación, basada en las risas compartidas, la joven también respeta lo estricta que es su mamá: “nuestro carácter choca mucho, siempre hay que estar a la hora que ella nos indique, si no, se cierran las puertas, mantener la casa radiante, que no haya pelusa, ni polvo”.

Mijares y Lucero Mijares

Mijares y su hija Lucero disfrutan de una relación basada en el apoyo mutuo y los consejos constantes. La joven de 18 años valora mucho la perspectiva y orientación de su padre, especialmente en su carrera artística y decisiones de vida.

Y pese a que veces pueden chocar, ambos se esfuerzan por mantener una comunicación ligera, compartir anécdotas y hasta chismes del entretenimiento.

“A los dos nos molesta la impuntualidad, mi papá no es muy estricto, pero a veces hay regaños para mi crecimiento personal, me pide que no me duerma tan tarde o que no llegue tarde a la casa”, dice Lucero.

El intérprete de “Soldado del amor” resaltó que mientras vea a su hija feliz, él estará encantado.

“Le aconsejo que sea muy natural; los fans no conocen esa convivencia diaria, los perritos que ella tiene, la tranquilidad de que sus padres (la cantante Lucero y él) se llevan a todo dar; (mi hija) va por el camino que escogió y que disfruta”, enfatiza Mijares.

Eduardo Capetillo y Eduardo Capetillo Gaytán

De acuerdo con Eduardo Capetillo y su hijo, Eduardo Capetillo Gaytán, su relación se caracteriza por un fuerte lazo de amistad y respeto.

“Somos una familia común y corriente, de pronto con las redes sociales lo que se muestra es como mucho oropel, que está bien y no. Somos seres humanos normales, nos dan dolores de cabeza, nos da gripa, hay momentos en que estamos cansados y no queremos hablar, nos peleamos por el control de la tele, lo normal; esa faceta que no se ve es lo interesante”, afirma Eduardo padre, quien está casado con la actriz Biby Gaytán.

La comunicación abierta es una constante entre los dos, donde no sólo comparten intereses como la música y la vida al aire libre, sino que también discuten diferencias y desacuerdos pasados. Además de que ambos disfrutan de actividades comunes como cocinar y ver series.

“No todo es color de rosa, a veces tenemos diferencias, ahorita ya no tanto. De chavito me regañaba por las calificaciones, si reprobaba materias o si llegaba tarde. Nos une la naturaleza, la vida en el campo, nos separa que él es muy cuadrado. Platicamos de todo: moto, caballos, música, le pido consejos, no es como que haya una línea sesgada de comunicación”, cuenta Eduardo Jr.

Isabel Lascurain y Joss Álvarez

Joss Álvarez y su madre, Isabel Lascurain, integrante de Pandora, comparten una relación donde la amistad y la maternidad coexisten con claras reglas del hogar, una en la que Isabel subraya la importancia de la honestidad y el orden.

“Yo ni entro a su cuarto porque sí me pongo de mal humor, está en la edad en que deja todo en el suelo y es desesperante, la gente que trabaja en mi casa tiene esa orden de que no le recogen nada, si él dejó la toalla mojada en el suelo, ahí se queda. Los domingos cada quien hace su cama”, detalla la artista.

Isabel Lascurain y Joss Álvarez. Foto: Televisa

La cantante cuenta que ambos encuentran el punto de unión a través de sus charlas y del tiempo compartido viendo series, lo cual fortalece su vínculo.

“Nos une muchísimo la familia, él es muy amiguero, siempre me dice: ‘mamá, bájate a tomar algo con nosotros’. Les caigo bien a sus cuates, me invitan a tomar un tequilita con ellos. Puedo ser muy amable y cercana pero sigo siendo su mamá, es una raya fácil de pasar y eso no debe de ser. Él me cuenta todo, no hay ni un tema tabú”, aclara Isabel.

Joss resalta que su mamá es su mejor amiga y que las reglas que tiene son mantener la casa lo más limpia posible, como no dejar los trastes sucios.

“Nadie ve cuando los dos estamos tirados en su cuarto viendo la tele. Nos separan los aparatos, las redes, y nos une el amor y la pasión por lo que hacemos”.

Erik Rubín y Mía

Erik Rubín y su hija Mía tienen una relación excepcionalmente cercana y compenetrada, tanto en lo personal como en lo profesional. A través de la música, viajes, gastronomía y la vida cotidiana, han encontrado un equilibrio perfecto que les permite ser tanto familia como colaboradores en sus proyectos creativos.

A pesar de que Erik es meticuloso con el orden, este aspecto no parece afectarlos, pues son prácticas que ella comparte: “Le choca si soy impuntual, si llego un minuto tarde se enoja; hacemos todo juntos, somos uña y mugre, podemos bromear”, dice.

Para los dos, el respeto y la honestidad son los pilares fundamentales de su convivencia, si bien la similitud de caracteres a veces los lleva a tener algunos conflictos.

“El público no ve las citas de trabajo, las pláticas más laborales y esos momentos vulnerables en los que hablamos de sentirnos tristes, apagados o insuficientes, es un tema constante porque somos perfeccionistas”, dice Mía.

El exTimbiriche se considera un "control freak", quien pide a sus dos hijas (Mía y Nina) tener levantado su cuarto, y a quienes considera muy maduras.

“No les prohíbo nada, son niñas muy maduras. No ha hecho falta poner reglas estrictas, nos han hecho la tarea de ser padres (a Andrea Legarreta y a él) muy fácil”, asegura el cantante.





