Diciembre ya llegó y con él los estrenos en streaming que no puedes perderte.

Para cerrar el año con broche de oro, algunas de las plataformas más populares decidieron sacar sus cartas más fuertes y dar a sus suscriptores desde comedia, hasta aventuras galácticas y juegos de supervivencia, que ya se perfilan como las favoritas.

Aquí te dejamos tres de estos programas que no puedes dejar pasar:

"LOL: Last One Laughing – Temporada 7". El programa de comedia conducido por Eugenio Derbez regresa con su séptima temporada a Prime Video. Reconocido por redefinir la manera de hacer comedia en televisión, esta serie reúne a 10 comediantes en un juego donde la regla principal es simple: no reírse.

Entre los concursantes confirmados para esta temporada están:

Iván Fematt “La Mole”

Karime Pindter

Mauricio Castillo

El Diente de Oro

Alexa Zuart

Mauricio Garza

¿Cuándo se estrena?: 8 de diciembre









"El juego del calamar – Temporada 2". La exitosa serie de Netflix regresa con una nueva entrega mucho más oscura y emocionante.

Tres años después de los eventos que sucedieron en la primera temporada, Gi-hun (Lee Jung-jae) regresa al juego con un nuevo propósito y para enfrentar desafíos inéditos.

¿Qué esperar de la temporada?

Nuevos juegos mortales, como una versión extrema del juego del gato y un carrusel de caballos.

El regreso de personajes icónicos como Front Man (Lee Byung-hun) y el reclutador (Gong Yoo).

¿Cuándo se estrena?: 26 de diciembre





La serie estrenará su segunda temporada. Foto: Netflix





"Star Wars: Skeleton Crew". El universo de "Star Wars" se expande con "Skeleton Crew", una nueva serie ambientada en la misma línea de tiempo que "The Mandalorian".

Esta historia sigue a cuatro niños que, tras un misterioso descubrimiento, se pierden en la galaxia y deben enfrentarse a una emocionante aventura para regresar a casa.

Con Jude Law como protagonista y una vibra que recuerda a las clásicas películas de Amblin Entertainment, la serie promete mezclar acción, nostalgia y la magia característica de la famosa saga

Detalles clave:

Fecha de estreno: 2 de diciembre de 2024 en Disney+.

en Disney+. Estreno doble con los dos primeros episodios.

Creada por Jon Watts y Christopher Ford, con la producción ejecutiva de Jon Favreau y Dave Filoni.





Protagonizada por Jude Law, esta serie continúa con el legado de la famosa saga. Foto: Disney+





