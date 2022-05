La única manera que Andrés Manuel López Obrador pare las obras del tramo 5 del Tren Maya, del cual no se han dado a conocer los estudios de impacto ambiental, será por fuerzas extraterrenales como la Virgen de Zapopan, a la que Ofelia Medina le ha pedido ese favor.

"Ella, con su poder, sí hará que recapacite", dice la actriz de Voces inocentes y Frida, naturaleza viva.

El mes pasado, fue una de las más de 40 figuras del medio artístico, académico, científico y de la comunidad local, que aparecieron en un video en el cual se alertaba que el proyecto férreo dañaría la red subterránea de ríos y con ello el ecosistema.

Solicitaba se detuvieran las obras en tanto se tenían los estudios necesarios, pues se había cambiado de ruta sin previo aviso y pedía al Presidente de la República se presentara físicamente en el lugar, no solamente haciendo sobrevuelos.

El mandatario inicialmente llamó seudoambientalistas a quienes ahí participaban y consideró que se les había pagado para aparecer, de lo cual días después se retractó.

Medina y su relación con la Virgen de Zapopan se incrementó hace tres años cuando comenzó la dirección del documental "La llevada y la traída", sobre el recorrido de nueve kilómetros que se estima, realizan dos millones de personas hacia el templo que la guarece.

Lee también: Paula, hija de Mariana Levy, aclara que sufrió violencia de expareja

"Creo en los milagros, si no, no estaríamos aquí, le tengo pedidos muchos a la Virgen de Zapopan, tantos, que ya no me acuerdo", dijo durante la presentación del filme en la Cineteca Nacional, que espera pronto estrenarse en sus salas y streaming.

"Ahora nos va a hacer el favor de parar el tren maya", abundó.

A pregunta expresa, señala que no le decepciona o enoja la actitud del gobierno, sino que debe haber una reflexión por parte de la gente.

"Creo que son las sociedades las responsables de sus gobiernos y no lo vamos a culpar de lo que está pasando; vamos a cuestionarnos nosotros qué estamos o no haciendo, no estamos participando, entonces mientras no haya la fuerza, todavía necesitamos de papá", comenta.

"Mientras no maduremos como sociedad no podemos culpar al gobierno, seamos activos democráticamente hablando, entonces, no hay a quien culpar, todos somos responsables", considera.

Por los acontecimientos del Tren Maya, Medina comenta que tiene pensado modificar el guión de "Tortilla", la cual será su ópera prima de ficción tras la cámara.

"Estoy reescribiéndola, antes el personaje que es un niño que busca a su padre se iba a Cancún, ahora, su padre estaría trabajando en el Tren Maya, pero como aún faltan muchas cosas por pasar, es una historia que aún no tiene fin", recalca.

Actualmente, como actriz, graba la serie "Triada" al lado de Maite Perroni y Flavio Medina y espera el estreno de "Mal de ojo", cinta de terror dirigida por Isaac Ezbán, en la que interpreta a una bruja.



rad