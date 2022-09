Travis hace música contra la tristeza

“La música es una fuerza para el bien”, comenta el cantante Francis Healy, vocalista de la banda escocesa Travis.

En ese sentido, el intérprete no ve rivalidades entre otros grupos contemporáneos como Keane y Coldplay —para quienes se dice, su banda sentó las bases—. Por el contrario, ve en este arte una plataforma que llama a la unidad.

“No siento que yo esté en una banda, pienso que todos los músicos del mundo estamos en una gran banda juntos y la música es una fuerza para el bien. Yo soy una fuerza para el bien, Chris (Martin, vocalista de Coldplay) es una fuerza para el bien, Keane lo es”, dice a EL UNIVERSAL.

“Vas allá afuera, al mundo, y seamos honestos, hay mucha tristeza y esa es una de las cosas con las que los humanos siempre tienen que lidiar una vez que se hacen conscientes de ello. Tenemos que lidiar con la tristeza y algunos toman drogas, otros beben, otros se dañan a sí mismos y hay fuerzas para el mal allá afuera y también las hay para el bien”, considera Francis.

Para Healy, los músicos en conjunto tratan de esparcir un buen sentimiento al mundo.

En la gran banda de la que él se siente parte caben desde Travis hasta Keane, Coldplay, The Strokes y Mozart.

“Si eres una fuerza para el bien estamos juntos en el ejército, no hay que llamarle una banda, llamémosle mejor ejército, porque todos estamos esparciendo amor, esparciendo buenos sentimientos y eso es lo más importante de todo”, explica el cantante.

Ahora que regresaron a los escenarios, el mensaje de comunidad de Healy resulta todavía más relevante ante un mundo que se vio unido al luchar por una pandemia.

“Sí, absolutamente, creo que es verdad... ver tanta gente feliz y dejando el estadio tan felices es genial, es por lo que la música vale la pena, es una espada con la que peleamos con las fuerzas malvadas y todos están haciendo un poco. Es una fe noble”, destaca.

Francis, junto con el guitarrista Andy Dunlop, el bajista Dougie Payne y el baterista Neil Primrose, integrantes de Travis, se presentarán este 8 de octubre en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México con un concierto en el que celebran los 20 años de su álbum The invisible band, uno de los más relevantes de su carrera y que fue publicado en 2001.

The invisible band incluye temas como “Sing”, “Side” y “Flowers in the window”, dos de sus canciones más escuchadas en plataformas como Spotify.

“Es un buen show porque creo que es un álbum especial para Travis. Ya sabes, fue el que siguió a The man who (1999), que fue el gran disco para decir, ‘aquí estamos’ y fue un momento en la vida para nosotros así que hay muchos recuerdos ligados”, subraya.

“Es un espectáculo encantador; la cosa es que las canciones son geniales, debo decirlo con toda la modestia. Al escuchar las canciones una y otra vez esta semana me di cuenta que son geniales. Estamos tocando muy bien como banda”, adelanta el músico.

La agrupación formada en Glasgow, Escocia, en la década de los 90, está creando además nueva música para un álbum que comenzarán a grabar en enero de 2023 y que será el décimo de Travis. Al respecto, Francis, quien actualmente tiene 45 años, explica que está escribiendo canciones y espera que la creatividad lo siga acompañando cuando pase los 50.

“Sigo sintiendo que tengo canciones, que hay algunas muy buenas melodías que todavía tengo que encontrar y estoy encontrando justo ahora y tal vez encuentre en 10 años”, mencionó.