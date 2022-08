Tras su ruptura con Carmen Villalobos, ¿Sebastián Caicedo sale con una modelo?

Fue hace poco más de un mes cuando Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo hablaron sobre su separación, luego de 13 años de relación, y aunque ambas partes aseguraron que la decisión no tenía que ver con terceros en discordia, el actor ha sido visto en compañía de una modelo colombiana, en diferentes ocasiones y por fin aclaró lo que está sucediendo.

La ruptura entre Carmen y Sebastián fue muy sonada, pues era considerada una de las parejas más consolidadas en el medio artístico colombiano. Luego de más de una década de relación, compartían el cuidado de tres perros; Capuchino, Freud y Mambo, con quienes solían compartían muchos momentos en sus redes sociales.

Sin embargo, a principios de julio, la actriz colombiana subió un video a su cuenta de Instagram en el que se dirigía a sus seguidores, a quienes considera su familia porque la han apoyado desde que comenzó su carrera, para hacerles saber una noticia inesperada, pues así como comparte “los mejores momentos”, quiso hacerlo frente a una decisión complicada dentro de su vida.

“Hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos”, dijo Villalobos, quien además de sincerarse, aseguró que sería la única ocasión en que se referiría al tema “por respeto a los buenos momentos y recuerdos” a su relación con Caicedo, a quien conoció en las grabaciones de la telenovela “Nadie es eterno en el mundo”, en el 2007 (pero comenzarían su relación tiempo después).

A su vez, el actor de 40 años también habló al respecto e indicó que se sentía agradecido por el apoyo de sus seguidores. En esa ocasión, también aprovechó para aclarar las versiones que aseguraban que la relación se había disuelto por un tercero en discordia y por su supuesta homosexualidad, lo que Sebastián negó categóricamente.

“(…) Quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay”, señaló.

Sin embargo, fue cuestión de semanas para que Caicedo fuera captado en compañía de Julieth Román, una modelo colombiana, con quien se ha mostrado constantemente en público. Por eso, cuando hubo la oportunidad, medios de su región le preguntaron sobre el vínculo que los unía, a lo que él actor se limitó a contestar que “el tiempo de Dios es perfecto” y que todo ocurría a su debido tiempo.



Julieth Román. Foto: Instagram

Por su parte, Carmen no ha dicho nada al respecto, pero sus fans sugieren que las canciones que comparte en sus historias podrían ser indirectas hacia su expareja. Recientemente, publicó un estado en el que canta una estrofa de “Mamiii”, de Becky G y Karol G, que expresa: “Tengo uno que está listo pa’ llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié”.

Y aunque sus seguidores le preguntaron directamente si se trataba de una indirecta, Carmen explicó que era un mosaico musical que escuchaba canciones tristes cuando estaba feliz y viceversa. “Ustedes saben que me la paso feliz escuchando música”, puntualizó.



