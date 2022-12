Tras la derrota, Mariazel habló sobre lo que más la conmovió de Qatar 2022

Mariazel es una de las tantas periodistas que han viajado hasta Qatar para cubrir todo lo que ocurre durante la Copa de Fútbol.

Sin embargo la periodista decidió usar sus redes sociales para compartir con sus seguidores algo que la conmovió mucho mientras se encuentra en Qatar.

¿Qué le sucedió a Mariazel?

En sus historias de Instagram Mariazel contó una situación que vivió en un centro comercial de Qatar. “Quiero contarles algo que me parece digno de compartir. En todos lados hay gente buena”, comenzó diciendo Mariazel.

“Los otros días vine a una tienda departamental y me probé unos vestidos, y me dejé mis lentes. Haciendo memoria me di cuenta de que los había dejado en la tienda, pero estaba muy lejos de donde yo me estoy moviendo”, continúa Mariazel.

Foto: Historia de Mariazel. Fuente: Instagram @mariazelzel

“Hoy vine a la tienda y le cuento al de seguridad lo que ocurrió y lo veo que comienza a hablar con otros guardias de seguridad y se lo tomaron muy en serio. Una semana después me entregaron mis lentes. Olé”, finalizó Mariazel.

Sin dudas Mariazel quedó sorprendida con este gesto, ya que en otros lugares del mundo cuando se pierden o se extravían objetos, uno nunca los vuelve a ver. Sin embargo este hecho no fue el único que conmovió a la periodista.

Mariazel aseguró que un automovilista atropelló de forma deliberada a un gato. La conductora de “Me caigo de risa” dijo que quiso evitar la tragedia y detalló que ella misma se puso en riesgo, sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y el gato fue arrollado.



Foto: Mariazel. Fuente: Instagram @mariazel

“Acaban de atropellar en mis narices a un gato, se los juro que la persona tuvo tiempo de frenar, yo me puse en el camino, pero vi que no iba a frenar y se lo llevó”, dijo Marizael en Instagram. La conductora se mostró muy consternada por lo sucedido e incluso demostró que es una amante de los animales y que sufre cada vez que ve a un animal pasar un mal momento.