Tras el éxito de “The Last of Us” Bella Ramsey reveló una feliz noticia

La serie de HBO Max “The Last Of Us” es un verdadero éxito. La producción está protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal y por la actriz Bella Ramsey, quien recientemente aseguró que ya piensa en su futuro profesional.

En una reciente entrevista con The A.V. Club, Bella Ramsey habló sobre el próximo salto que dará en su carrera. "Escribí una película y estoy esperando dirigirla este mismo año si todo sale como está planeado. Siempre observé el trabajo de los demás, especialmente el de los directores", confirmó la actriz.

Bella Ramsey aseguró que quiere trabajar en proyectos que tengan un costado social, y que los mismos estén enfocados en la diversidad de género y en la sexualidad.

"Me gustaría elegir cosas que quiero hacer si estuviera dirigiendo. O cosas que haría de otra manera. Entonces, sí, siento que estoy en un lugar donde me encantaría tener la oportunidad de estar detrás de la cámara también", dijo Ramsey.



Foto: Bella Ramsey. Fuente: Instagram @bellaramsey

Sin embargo esto no quiere decir que Bella Ramsey vaya a dejar de ser actriz. Todavía queda por delante la segunda temporada de “The Last Of Us”, y hace poco la joven estrenó la película “La vida de Catherine” (“Catherine Called Birdy” en inglés), la cual puede verse en Amazon Prime.

Bella Ramsey se ha auto percibido como una persona de género fluido, y es portavoz del colectivo LGBTQ+. Esto influyó en que la actriz fuera elegida para el papel de Ellie en “The Last Of Us” ya que se trata de un personaje gay.



Foto: Bella Ramsey. Fuente: Instagram @bellaramsey

Ramsey incluso rechaza que la llamen por el pronombre “ella” y aseguró: "La gente pensará lo que quiera pensar, pero tendrá que acostumbrarse. Si no quieres ver la serie porque tiene tramas gays, porque hay un personaje trans, es cosa tuya, y te lo vas a perder".