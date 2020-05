"Trajes de abrazos", el experimento escénico que desafía la cuarentena

Aplausos y felicitaciones, es lo que se podía observar en los comentarios al finalizar la función de la obra "Trajes de abrazos", que Arath de la Torre, Susy Lu y Yolanda Ventura, estrenaron la noche del viernes a través de Youtube Live, teniendo excelentes resultados con la gente que se conectó y disfrutó de este experimento escénico.

“Aquí no vamos a sustituir al teatro, esto es total y absolutamente nuevo, pero puedo decir que nuestras emociones y sensaciones como actores nos acercan muchísimo al proceso, el hecho de estar ensayando y saber estás en vivo, que hay una progresión dramática y no nada más estás hablando a la cámara porque sí, es maravilloso”, dijo Arath de la Torre.

El director y escritor chileno Pato Pimienta es el creador de "Trajes de abrazos", una historia creada para ser realizada exclusivamente en plataformas digitales. Ésta se ubica en la Ciudad de México, es 21 de junio del año 2021. La pandemia ya forma parte de nuestras vidas, y las personas para no contagiarse ocupan los conocidos trajes de abrazos. En medio de todo esto, Lupe (Susy Lu) y Poncho (Arath de la Torre) se encuentran hace un tiempo en una terapia sexual con su sexóloga Almendra (Yolanda Ventura). Las cosas no marchan bien, no solo para Lupe y Poncho. La verdad, ya nada marcha para ninguno de los tres.

“La obra está diseñada para una reunión en Zoom, lo que hace es aprovechar la plataforma y con base en eso lo metemos en una estructura teatral. Es teatro porque trabajamos mucho el tema de las pausas, el espacio, en el fondo lo que hacemos es trabajar con las posibilidades que nos brinda la plataforma y estamos contentos con el resultado, pero creo que podemos hacer muchas más cosas”, expresó Pato Pimienta.

Durante los 35 minutos que dura esta puesta en escena, en la cual cada actor desarrolla su personaje desde su casa y usando un dispositivo electrónico; el público no paro de reír (lo mostraba en sus mensajes onomatopéyicos o emoticons), además de involucrarse con lo que pasaba en escena y manifestaron con que personajes tuvieron más empatía.

“No ves a la gente, pero sabes que está ahí y se siente, eso es fantástico y nos da a nosotros esa adrenalina que nos da la vida, a lo mejor no estamos en el mismo lugar físicamente, pero estamos todos viendo lo mismo, recibiendo lo mismo, sintiendo lo mismo y ese es el fenómeno teatral, me encanta estar aquí, acomodarme a lo nuevo que viene y formar parte de esto”, expresó Yolanda Ventura.

Trajes de abrazos tendrá este sábado otra función de estreno a las 20:30 horas y la siguiente semana arrancará una breve temporada los jueves y sábados, las entradas pueden conseguirse en ticpass.mx.

