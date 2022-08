“Todo muy bien” para Taylor Swift en los MTV

Taylor Swift se coronó como la gran consentida de los MTV Video Music Awards, la noche de ayer, en la que se hizo del premio principal: Mejor Video y Video de largo formato por su canción “All too well”.

“Me siento muy agradecida por lo que hicimos y sé que, cada segundo de este momento, no hubiéramos hecho este cortometraje si no fuera por ustedes los fans, yo no hubiera creído grabar el álbum si no fuera por ustedes”, expresó.

Resaltó el hecho de que este año hayan sido nominadas mujeres directoras.

“Me siento muy humilde por primera vez en la historia de los VMAs cuatro de los directores nominados a Video del año son mujeres.

Los reflectores también se dirigieron durante la ceremonia a Red Hot Chili Peppers, la banda con más de 100 millones de discos vendidos, seis premios Grammy y cuatro décadas de carrera hicieron que fuera honrada con el Premio Ícono global.

A éste, el grupo sumó otro: Mejor Rock.

“Quiero agradecer a MTV por aguantarnos tantos años, es una bendición”, expresó el vocalista Anthony Kiedis, quien también dio las gracias a sus compañeros por darle un propósito en la vida durante los últimos 40 años “ahorita hubiera sido un desastre si no hubiera sido por ellos”.

Nicki Minaj fue honrada con el Video Vanguard Award, quien al recibir la estatuilla en forma de astronauta dorado, expresó que jamás en la vida había escrito un discurso pero en esta ocasión sí lo hizo para agradecer a todas las personas que la han inspirado.

Bad Bunny y Anitta fueron los latinos que brillaron en los MTV. El puertorriqueño consiguió el reconocimiento como Artista del año, mientras que la brasileña logró la categoría de Video Latino por “Envolver”, que por primera vez gana un artista de su país.

TAYLOR SWIFT

Cantante

“Antes había dirigido y escrito mis videos pero nunca había hecho una especie de cortometraje. Le pusimos todo nuestro corazón”

10 MINUTOS dura el video triunfador “All too well”

TRIUNFADORES

ÁLBUM DEL AÑO.Harry Styles por Harry´s house

CANCIÓN DEL AÑO.Billie Eilish ”Happier than ever”

COLABORACIÓN. Lil Nas y Jack Harlow, “Industry baby”.

CANCIÓN K-POP Lisa, “Lalisa”.

NUEVO ARTISTA.Dove Cameron.

ALFOMBRA NEGRA



Resaltó el colorido atuendo de Sabrina Carpenter.



Becky G optó por un vestido en cut out con pedrería.



Sofía Carson, elegante con diseño de Carolina Herrera.



J Balvin, de traje blanco, con Valentina Ferrer.



El diseño del traje negro de Lil Nas X, de Harris Reed.



Avril Lavigne, de clásico color negro, con Mod Sun.