Todo lo que tienes que saber del concierto de hoy de Post Malone en el Foro Sol

Ayer por la tarde Austin Richard Post, mejor conocido como Post Malone, arribó al aeropuerto de la Ciudad de México para prepararse para el concierto que ofrecerá esta noche en el Foro Sol, un recinto con una capacidad de hasta 63 mil 500 personas, lo que ha generado la expectativa de sus fanáticas y fanáticos, pues se trata de la primera vez que ofrezca un concierto en nuestro país, por lo que muchas personas ya están haciendo fila fuera del recinto en la búsqueda de los mejores lugares, ya que el músico de 28 años acostumbra acercarse a las primeras filas para interactuar con sus admiradores, pero si aún estás preparándote para llegar al evento, te damos algunos consejos que podrían serte de utilidad.

Con la presentación de esta noche, "Posty", como lo denominan sus seguidores cumplirá 30 fechas desde que inició "If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying Tour", su quinta gira desde que debutó en 2015, la cual fue anunciada a finales de junio, generando al emoción de miles de fans que siguen su carrera desde que lanzó su primer sencillo "White Iverson", el cual sigue siendo uno de los más queridos por su público y uno de los más esperado para que intérprete esta noche.

Varias y varios fanáticos se dieron cita fuera del Foro Sol desde las cinco de la mañana, en la espera de que los organizadores del recinto les colocasen un sello que aseguraba su lugar, para que regresaran más tarde al lugar; este selló comenzó a distribuirse a las 7:00 horas y, aunque muchas personas volvieron a sus deberes del día, otras tantas acamparon a las afueras del lugar para asegurarse de estar muy cerca del escenario pues, como acostumbra en todos sus conciertos, Post suele darse un momento para acercarse a sus fans y retratarse a su lado, así como para firmar algunas pertenencias y recibir obsequios.

Lee también: Jorge Salinas se convierte en Ken, pero su aspecto desata comentarios: "¿Qué le pasó a Jorge?"

¡El Foro Sol ya abrió sus puertas!

En ese momento, falta muy poco para que el Foro abra sus puertas, pues el acceso al lugar será habilitado desde las 16:30 horas. Posteriormente, a las 20:00 horas, el rapero mexicano Alemán será quien abra el recital con una actuación de aproximadamente una hora, para que a las 21:00 horas, Posty salga al escenario y ofrezca un concierto que durará por lo menos dos horas, por lo que se estima que todo finalice entre las 23:00 a las 23:30 horas.

Y aunque pasaran poco más de tres horas, desde que se pueda accesar al Foro y hasta que inicie el show, puedes aprovechar para darte una vuelta por las inmediaciones y elegir de entre la mercancía que decenas de vendedores ofrece, entre los que se destacan playeras, gorras, sudaderas, bolsas, pines, tasas y posters con la cara del músico de "Better now", los cuales, habitualmente, se instalan horas antes del concierto y se retiran hasta agotar los productos.

¿Qué se puede meter y que no al Foro Sol?

Por si no tienes impermeable ni una chamarra que te proteja de las posibles lluvias que acaecerán más tarde, hay diferentes puestos que se colocan afuera del metro Ciudad Deportiva en donde los venden, pues debes tomar en cuenta que el Foro Sol no permite el acceso de sombrillas, del mismo modo que debes evitar cargar mochilas grandes, que rebasen las dimensiones de 30x30, porque de llevarlas no te dejarán acceder con ellas; es mejor que lleves una bolsa o cangurera pequeña.

Otros de los objetos que está prohibido llevar son cinturores, equipo profesional de fotografía, aerosoles, cualquier tipo de armas, comida y bebidas alcohólicas, ni sustancias ilícitas. Para evitar la presencia de cualquiera de estos objetos, al entrar al recinto, habrá personas encargadas de la seguridad que revisarán tus pertenencias y también harán una revisión física breve.

Lee también: Tras la muerte de Lefty, autoridades de Jalisco emiten orden de protección para su viuda

Lo que sí está permitido son las gorras, sombreros, lentes oscuros, tapones para oídos y productos de uso higiénico, como tampones, toallsa femeninas y papel de baño.

¿Cómo llegar al Foro Sol?

Si el transporte en el que te trasladas es en Metrobus, las estaciones más cercanas al Foro Sol son UPIICSA y El Rodeo de la línea morada, mientras que si llegas por el Metro será más sencillo que desciendas en la estación Ciudad Deportiva.

Pero si llegas por automóvil, dirección oriente, tendrás que dirigirte a la Avenida Hank González para, posteriormente, seguir a Río Consulado, que se encuentra cruzando la Avenida Oceanía, e incorporarse a la Avenida Galindo y Villa, nuevamente tendrás que cruzar, pero esta vez la Avenida Ignacio Zaragoza que te llevará Río Churubusco y a tu izquierda encontrarás el Foro.

En el caso de las personas que se dirigen desde la zona poniente, debes tomar el Periférico, dirección a Cuatro caminos y cuando estés cerca del Viaducto Miguel Alemán, puedes guiarte por los letreros dirección Aeropuerto, hasta llegar al Eje 3, donde deberás tomar la salida que lleva a Río Churubusco; al primera referencia que verás será el Palacio de los Deportes, al frente está el Foro Sol.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc