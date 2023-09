Tras la muerte de Lefty, autoridades de Jalisco emiten orden de protección para su viuda

Lefty SM saltó a la fama por su canción "Por mi México", misma que se hizo viral en algunas plataformas como TikTok; desde entonces su carrera en la escena del rap mexicano despuntó y llegó a colaborar con grandes figuras como Santa Fe Klan, MC Davo y Edwin Luna, vocalista de la Trakalosa de Monterrey.

Lamentablemente, lo que parecía ser una de las carreras más importantes del género llegó a su fin este pasado fin de semana, cuando Lefty fue víctima de un ataque armado, a las afueras de su casa ubicada en Zapopan, en el que le arrebataron la vida. Según los reportes oficiales, tres sujetos irrumpieron en el domicilio del rapero, lo sacaron a empujones para dispararle en dos ocasiones.

Tras darse a conocer los hechos, las autoridades estatales iniciaron con las investigaciones para dar con los responsables del homicidio y aunque hasta el momento no había mayor información, ahora han salido nuevos detalles a la luz.





El rapero perdió la vida a los 31 años. Foto: Instagram





De acuerdo con el diario tapatío Mural, la Fiscalía del estado está investigando los antecedentes legales de Juan Carlos Sauceda , nombre real del fallecido cantante, esto meramente por protocolo; además de que buscan cualquier pista en los videos de las cámaras de seguridad tanto de la casa como las que estaban cercanas al lugar.

También trascendió que, al tratarse de un ataque directo, las autoridades decidieron emitir una orden de protección para la viuda del cantante, la modelo Eza Mary: "La persona debe tener dictado su medio de protección y obviamente, pues vamos a cuidar toda la información que nos pueda proporcionar para incorporar la carpeta", afirmó el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.

Viuda de Lefty dedica desgarrador mensaje al rapero

A través de sus redes sociales, y tras haberse mantenido en silencio, Eza Mary, viuda de Lefty MS, compartió un desgarrador mensaje para el rapero en el que ruega por su presencia y asegura que este lamentable incidente es la peor pesadilla que le ha tocado vivir.

"No puedo dormir sin ti, no puedo estar sin ti. Por favor, me estás dejando sola, me estás haciendo sufrir. Ya vente conmigo, ven, abrázame, dame muchos besos, por favor. Ya duro mucho este feo y horrible sueño", escribió junto a una fotografía en la que aparece junto al artista en un tierno beso.









Con el dolor reflejado en cada una de sus palabras, la modelo también dejó ver los planes que tenían a futuro y que quedaron pendientes por culpa de esta tragedia.

"Vámonos a la playa para hacer la portada de tu disco, que me dijiste que querías que saliera. Nunca habías durado tanto sin decirme que me amas, sin abrazarme", agregó.

Solo unos cuantos días atrás, Mary reveló que ella había estado presente durante el ataque, incluso detalló que los agresores entraron hasta su habitación para sacarla a empujones junto con su esposo. Además, negó que se haya tratado de un asalto y aclaró que Lefty no tenía problemas con nadie y tampoco estaba metido en ningún asunto ilegal.

Tras el lamentable fallecimiento, cientos de los fans del rapero realizaron distintos homenajes a su memoria , incluida una caravana de autos y un altar a las afueras de una barbería, propiedad del cantante, en su natal Sonora.

