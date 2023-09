Tinu x Emi, hijos menores del "Potrillo", revelan los consejos que han recibido de su padre tras su debut musical

Con ansiedad, nerviosismo y hasta cierto miedo, es como Valentina y Emiliano, hijos menores de Alejandro Fernández, viven las horas previas al primer show de su vida, esta noche, en el que presentarán su primer sencillo “Deja vu”.

Desde niños, ambos jóvenes sabían que la música era su camino, algo que comparten con sus hermanos mayores Alex y Camila. Pero venir de una familia que se ha dedicado al mundo del espectáculo por varias generaciones no es algo fácil, en especial porque no quieren decepcionar ni a su abuelo ni a su famoso padre.

Por fortuna, "El Potrillo", no sólo respalda los sueños de sus retoños, también ha compartido con ellos sus claves para el éxito, así como algunos de los consejos más valiosos para trascender en esta carrera: "Justo ayer me dijo no te olvides de divertirte, y pensé ‘tiene toda la razón’; esto es lo que más amo y no me voy a perder este sentimiento que he esperado toda mi vida. El esfuerzo ya lo hicimos y por fin hoy nos podemos parar en un escenario y disfrutar de lo que más nos gusta”, contó Valentina en entrevista con EL UNIVERSAL.

Aunque el intérprete de "Como quien pierde una estrella" ha decidido ser mucho más flexible con ellos que con su primogénito, Tinu x Emi, como ahora se hacen llamar, revelan que siempre ha sido muy claro y les exige dar su máximo esfuerzo y poner el alama y el corazón en cada una de sus interpretaciones:

“Es una carrera difícil, y mi papá en eso siempre ha sido muy claro. Siempre nos ha dicho que si lo vamos hacer es con todo lo que tenemos, y así lo hemos hecho. En este proyecto está nuestro corazón entero y no lo haríamos si no fuera por amor", agregó Emiliano.

Sobre cómo se siente Alejandro tras este debut, los hermanos aseguraron que está tranquilo y orgulloso, pues sabe que no se tomarán la carrera como un juego: "Dudaba pero se dio cuenta de que íbamos en serio y hoy está tranquilo.“Es la primera persona que escucha nuestra música, queremos convencerlo claro, pero todo ha sido muy natural, el mismo se sorprendió de cómo nos hemos esforzado para esto, ha sido un apoyo muy grande, y siempre lo va ser”, declaró el chico.

Vicente Fernández, su más grande inspiración

Aunque fue su hermano Alex quien se mantuvo mucho más cerca de su abuelo, el fallecido Vicente Fernández, Valentina y Emiliano también se vieron influenciados por la música y personalidad del charro, quien este 2023 cumple dos años de haber partido.

“Él siempre supo que nosotros queríamos cantar, le cantábamos, él nos cantaba, pero lo que más nos dejó fue a tener amor por el público. Ahorita no está con nosotros pero se que estaría contento y orgulloso”, expresó Valentina.

“Tanto mi abuelo como mi papá nos han dejado siempre, la disciplina, lo trabajadores que son, el agradecimiento al público, todas cosas que buscamos siempre practicar desde que comenzamos a hacer esto profesionalmente, y sabemos que el día de hoy en este primer show estará aquí con nosotros”, dijo Emiliano.

Y aunque ya estrenan su primer sencillo, saben que este es apenas su primer paso y todavía les queda mucho por recorrer y aprender: “Somos nuevos, no tenemos idea de nada, estamos preparados pero en la industria se aprende día con día”, finalizó Valentina.

