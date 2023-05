Tina Turner, la mujer de la voz rasposa, las piernas bonitas y las alocadas pelucas

Tina era la de voz rasposa del rock, la mujer de las pelucas y las piernas bonitas, la de la balada desesperada de “What's love got to do with it” y la atrevida y fuerte de “We don’t need anorther hero”, del apocalíptico Mad Max.

Fue la mujer que recibió violencia doméstica de quien fue su marido, el también cantante Ike Turner; pero también la que decía que realmente nació pasadas las cuatro décadas de vida,, cuando lanzó el álbum Private dancer, ganador de cuatro premios Grammy.

Su despertar fue tal, que formó parte del colectivo We are the world, auspiciado por Michael Jackson en 1985, para que un grupo de cantantes interpretara una canción cuyas ganancias iría a combatir la hambruna en África.

Se llegó a decir, sin confirmación jamás de ella, que sus piernas estuvieron aseguradas en 3.2 millones de dólares. Quizá alentada la historia porque cantó “Hot Legs” con Rod Stewart; reversionó “Legs” de ZZTop y sus extremidades sirvieron de portada para un álbum de la banda irlandesa Fight Like Apes.

La difícil vida de Tina Turner

Anna Mae Bullock, su verdadero nombre, nació en 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial fue separada de su hermana y poco después, su madre abandonó el hogar sin decir nada a nadie. Meses después, su padre también se fue por otra mujer y entonces las dos hermanas volvieron a juntarse en casa de la abuela.

La abuela murió cuando ella era aún adolescente. Fue trabajadora doméstica y auxiliar de enfermería para poder sobrevivir económicamente. Su mamá, de quien dijo nunca sintió amor, regresó y se llevó a las hermanas a otra ciudad.

A los 18 años tuvo su primer hijo con un saxofonista y fue corrida de casa. Se fue a casa de Ike con quien había comenzado una carrera y dos años después tuvo un hijo con él.

“Cuesta trabajo digerir que tu vida ha sido una inspiración, que las peores partes de tu vida, fueron una inspiración”, diría tiempo después en una entrevista.

“Mi vida fue diferente a lo que ves, así que no quiero que nadie lo sepa. No fue una buena vida. Lo fue en muchas cosas, pero lo bueno no supera a lo malo”, recogió "People" en una plática con la cantante.

A finales de la primera década de este siglo, tras 50 años de carrera, un decena de álbumes e igual número de giras mundiales; 16 nominaciones al Grammy de las cuales ganó ocho y 13 colaboraciones en cintas o series de ficción y documentales, Tina dijo adiós a los escenarios.

En 2013, contrajo matrimonio con el productor Erwin Bach y semanas después de ello sufrió ictus, que es la interrupción de flujo sanguíneo al cerebro, lo cual le ocasionó no poder caminar por mucho tiempo.

“Si tienes que aprender a andar de adulto, sabes perfectamente lo que puede ocurrir cuando te caes, y nunca es bueno. A veces es hasta humillante”, narró en sus memorias publicadas en 2018.

En 2016 le fue detectado cáncer y pensó en la muerte asistida, pero desechó la idea por amor a su marido.

Sus penas se agravaron con el deceso de dos de sus cuatro hijos, Craig en 2018 y Ronnie en 2022 por cáncer.

Hoy, a los 83 años de edad, falleció.