Tim Burton y "Beetlejuice" enloquecen a la Ciudad de México

La Ciudad de México logró invocar nuevamente "Beetlejuice", no sólo por la esperada secuela de la película de 1988, sino también por la llegada del legendario Tim Burton y su elenco a nuestro país.

Entre gritos, aplausos y lágrimas, cientos de fanáticos se dieron cita en el Parque Toreo para vivir, lo que fue un verdadero homenaje a la trayectoria del director de obras icónicas como "El cadáver de la novia" y "El extraño mundo de Jack".

La alfombra negra, ambientada con detalles góticos que evocaban el inconfundible estilo de Burton, se llenó de gritos y aplausos cuando el cineasta hizo su aparición junto a las estrellas Michael Keaton, Jenna Ortega, Monica Bellucci, Justin Theroux y el productor Tommy Harper.

El público, muchos de los cuales llevaban horas esperando para ver de cerca a su ídolo, estalló en una ola de euforia tan intensa que, en más de una ocasión, Burton tuvo que cubrirse los oídos ante los ensordecedores gritos que trataban de captar su atención mientras él apenas lograba disimular su asombro ante tal recepción.

Algunos fans no pudieron contener las lágrimas al estar tan cerca del director que marcó su infancia y adolescencia. Con muñecos de Jack Skellington, ilustraciones personalizadas y disfraces detallados de personajes como Beetlejuice o Sally o incluso carteles pidiendo un autógrafo para tatuárselo.

Michael Keaton firmó autógrafos y no dejó de interactuar con el público, declarando su amor por México y destacando lo especial que es para él regresar al icónico papel de Beetlejuice. "Amo México, es hermoso y la gente es muy linda", afirmó para los medios de comunicación.

Jenna Ortega, por su parte, no pudo ocultar su emoción. “Nunca había venido a CDMX, pero no me quiero ir”, confesó entre risas mientras el público coreaba su nombre. Ortega, quien da vida a Astrid, la hija de Lydia Deetz en esta nueva entrega, dejó claro que trabajar con Tim Burton es un sueño cumplido.

Durante el evento, Tim Burton fue abordado por los medios sobre su relación profesional con Johnny Depp, uno de los actores con los que ha trabajado en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera. Aunque no reveló ningún proyecto concreto, se mostró abierto a la posibilidad de volver a colaborar con Depp. "No hay planes todavía, pero siempre estaría dispuesto a hacerlo"-

La noche culminó con una sorpresa para algunos afortunados: la proyección exclusiva de los primeros 20 minutos de Beetlejuice Beetlejuice. Los fans disfrutaron de un adelanto del regreso del personaje que, después de más de tres décadas, vuelve para poner de cabeza la vida de la familia Deetz. La película completa tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia el próximo 28 de agosto, un evento que muchos esperan con ansias.

